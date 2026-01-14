原來行善對大腦也有益！研究：每週助人2小時助防失智

幫助他人，不只溫暖別人，可能還能守護自己的大腦健康！英國《每日郵報》報導，一項追蹤達20年的大型研究發現，無論是到慈善機構當志工，或是日常中向親友、鄰居伸出援手，每週花幾個小時幫助他人，認知功能退化速度放慢15%至20%，可能有助延緩失智症的發生，健康狀況較不理想的中高齡族群或許最有機會從中受益。

大型研究追蹤20年 揭「助人者」認知退化較慢

上述研究由美國德州大學奧斯汀分校研究團隊進行，分析超過3萬名、年齡51歲以上的美國成年人資料；追蹤期間，研究對象定期接受電話訪談，評估其即時記憶、工作記憶與認知處理速度，並以綜合分數作為大腦健康的指標，研究已刊登於國際期刊《社會科學與醫學》（Social Science & Medicine）。

研究團隊同時檢視受試者的兩種助人行為：一是「正式的志工服務」，例如在宗教、教育、健康或慈善機構從事無償工作；二是「非正式的幫助」，包括在未收取報酬的情況下，協助不住在一起的親友或鄰居，以及他們投入了多少時間來幫助他人。研究結果顯示，不管助人的形式為何，他們的認知功能衰退與不這麼做的人相比，速度慢15%至20%，其中以每週投入約2至4小時者獲益最明顯。

助人還能增認知儲備！不只當志工 日常伸援手同樣有益

研究團隊表示，過去已有研究指出，有目標導向的助人行為，可透過培養解決問題的能力、適應性思維和持續的精神投入，幫助增強認知儲備。領導研究的德州大學奧斯汀分校人類發展與家庭科學系Sae Hwang Han助理教授指出，本次研究顯示，有組織的志工服務，或是日常生活中的助人行為，隨著持續參與而逐步累積，都有機會產生持久的影響，不只限於短期。不過研究團隊也坦言，他們未進一步細分受試者實際助人的詳情，為研究限制之一。

這項研究呼應該研究團隊先前的發現，也就是志工服務有助抵銷慢性壓力和隨之而來的發炎反應所帶來的負面影響，而發炎被認為與認知退化及失智症有關。當時的研究顯示，發炎程度較高、整體健康狀況較差者，從志工服務中獲得的保護效果反而更明顯。因此，Han教授表示，健康狀況欠佳的族群或許最能從幫助他人中受益。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

