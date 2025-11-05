原來被叫Bob不是巧合！空姐認了「這詞」是心動暗號 乘客超吃香

記者李育道／台北報導

隨著疫後各國邊境全面開放，航班班次回升、旅客量爆增，空服員再度忙碌穿梭於雲端之間。除了例行的安全與服務工作，他們也有屬於機組人員間的「小世界」與默契暗號，近期更有空服員曝光業界用語「若聽到Bob或Cheerio」暗藏玄機，這其實是空服員之間的「秘密代號」，專門用來暗示遇到心儀乘客。

《每日郵報》報導，一名不具名的空服員透露，在機上若聽到同事稱呼某位乘客為「Bob」，那其實是「Babe On Board」（有寶貝上機）的縮寫，意指這位乘客被空服員認為特別有吸引力。

這位空服員進一步指出，若乘客下機時聽到空服員說「Cheerio」，那也可能是暗藏好感的信號。她笑說「我們常會跑回機艙後方，把那位『Bob』的座位告訴其他組員，對方通常會得到特別熱情的服務，甚至有時會收到餐巾紙上寫的電話號碼。」

除了「Bob」與「Cheerio」，空服員之間還流傳多種代碼，例如「Mermaid（美人魚）」指的是態度調皮、愛占位的乘客；「300」或「Angel」代表機上有人身亡；「ABP」則是指「健全乘客」，可在緊急狀況時協助機組人員。另有「VIP」在機組圈內其實代表「Very Irritating Person（非常惱人乘客）」；若被稱為「Philip」，更是被貼上「Passenger I’d Like to Punch（想揍一拳的乘客）」的內部標籤，意味該名旅客已惹怒機組人員。

