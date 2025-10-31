原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味
台灣老字號零食品牌華元食品旗下的「蚵仔煎洋芋片」，自推出以來熱銷近40年，成為不少人從小吃到大的經典零食。然而近日一則網友分享的冷知識意外引發討論熱潮，指出這款洋芋片實際上並非蚵仔煎口味，而是源自日本的傳統小吃「廣島燒」，讓大批網友直呼「原來如此」。
該則貼文來自社群平台Threads，一名使用者透露，「蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味，因當年擔心台灣人不熟悉這道日本料理，才改用大家耳熟能詳的蚵仔煎作為名稱。」貼文一出隨即引發熱烈迴響，吸引超過1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示震驚，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「原來我其實是愛吃廣島燒」、「我被這個名字騙了三十年」、「每次跟日本朋友介紹它是台灣特色，我現在是什麼小丑嗎？」
不少人也表示雖然知道口味與名稱不符，但仍舊愛不釋手，「從小吃到大，看到包裝就覺得好吃」、「不管叫什麼，它都好好吃」。對於這項意外掀起的話題，華元食品也未迴避。根據《經理人》雜誌報導，華元董事長郭耀鵬透露，當年看到市面上牛排口味洋芋片銷售成績亮眼，於是團隊決定開發日式風味新品。
他們選定日本的廣島燒作為靈感來源，但考量當時台灣消費者對該料理較為陌生，遂決定將名稱命名為「蚵仔煎」，兩者味道相近，也更容易讓消費者接受。這則揭露真相的冷知識，無意間喚起民眾對經典零食背後命名巧思的關注，也讓人重新審視許多陪伴成長的食品名稱背後，或許藏著不為人知的故事。
