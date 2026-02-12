「原來近在咫尺」賈永婕走訪血案現場 站十字架前：愛不是否認傷痛

（記者石耀宇／綜合報導）電影《世紀血案》因未取得當事人林義雄及家屬授權，引發社會譁然，製作人郭木盛10日證實電影將無限期延期。風波持續之際，台北101董事長賈永婕昨（11）日獨自前往林宅血案事發地點「義光教會」，並在社群平台發表長文，坦言自己過去對這段歷史認知不足，形容彷彿活在「另一個平行時空」，如今決定親自走訪現場，補修這門「不及格的台灣真實歷史學分」。

賈永婕表示，她一個人走遍義光教會一樓與地下室，現場氛圍平靜，卻難以想像曾發生過如此殘酷的事件。她提到，教會仍保留著孩子們生活的痕跡，彷彿在提醒人們，這裡曾充滿音樂與歡笑，如今依然如此。

她坦承，過去多次聽聞林宅血案，卻總讓話題「從眼前飄過」，或許潛意識裡是不願面對從小建立的認知被推翻。她慚愧表示，不僅對事件年代與細節了解有限，甚至一直誤以為案發地點在偏遠地區。

圖／賈永婕文中表示，教會的各處還留著孩子們生活的足跡。（翻攝 Facebook／賈永婕的跑跳人生）

「原來近在咫尺。」賈永婕回憶，小時候住在民生社區，距離案發現場僅約3公里，跑步20分鐘即可抵達；婚後在大安區住了20多年，常在大安森林公園跑步，卻從未真正意識到這段歷史發生在身邊。她感嘆：「原來我一直活在另一個平行時空。」

面對歷史傷痕，她表示，此行只想誠實面對與理解，將這門「不及格的歷史學分」補回來。站在教會十字架前，她寫下感悟：「愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」

隨著《世紀血案》爭議延燒，從演員道歉、製作人認錯到影片延期，相關討論持續擴大。公眾人物的表態，也讓這起發生於1980年的歷史懸案，再次回到社會視野。

