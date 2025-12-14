原來這3個星座最「看臉」？表面高冷，其實超重視顏值
有些星座看起來冷靜理性，但在感情上其實很在意外貌吸引力。以下3個星座，被認為在互動中比較容易受外型影響。
Top3 雙魚座：感性又浪漫，外貌會放大心動感
雙魚天生感性，容易被細節吸引，例如笑容、氣質、肢體線條等。外貌並非他們唯一的判斷標準，但若對方剛好符合心中偏好，雙魚的投入度會更高。他們重視感情中的互動與親密度，也因此更依賴「看得順眼、感覺舒服」的直覺。
Top2 天秤座：重視美感，自然也看重外表
天秤向來在意平衡與美感，不論是人際互動或生活審美都十分講究。面對外貌吸引的人，他們的耐心與好感通常會明顯增加。天秤欣賞各種類型的美，交友時也常被認為偏好外型協調、風格鮮明的人。
Top1 處女座：細節控，也容易被外型吸引
處女座給人的印象多半是氣質整潔、說話溫和，但對外型的偏好其實很明確。他們在意整體感受，包括乾淨俐落、儀態與細節，因此第一眼印象很重要。一旦心動，就會投入得很認真。
