原來黑芝麻是「吃的護膚油」！營養師點名18種黑色食物 護心燃脂又顧肝

最近是不是總覺得容易疲勞、氣色不佳，或是換季就容易感冒？提升免疫力的祕密就藏在你的餐盤裡！營養師程涵宇表示，不起眼的「黑色食物」是真正的超級英雄，每天只要吃一種，就能幫身體打底，養出抗發炎的超強體質！

主食到飲品，日常必備的黑色力量

黑芝麻：吃的護膚油，養顏又顧心

別小看這一粒粒的黑芝麻，它可是養顏、顧腦又護心的超級食物！程涵宇說明，芝麻中特有的芝麻素及芝麻林素，能幫助清除自由基，調節血脂與血壓。更棒的是，它富含維生素E與必需脂肪酸，堪稱女性內建的「吃的護膚油」，素食者也能透過它補充豐富的鈣、鐵、鎂、鋅。

黑米：穩定血糖的抗炎好幫手

黑米富含花青素，屬於中GI食物，且沒有糯性，跟紫米是不一樣的，對腸胃和血糖都相當友善，非常適合有三高問題或排便不順的族群。程涵宇建議，可以從黑米與白米1：5的比例開始嘗試，慢慢養成抗發炎體質。

黑豆漿：熟齡族群的抗老聖品

黑豆的外皮含有豐富花青素，能幫助抗發炎、抗老化，還能輔助調節三高。早餐或運動後來一杯無糖黑豆漿，是熟齡族群輕鬆做好日常保養的聰明選擇。

咖啡：不只提神，更是護肝戰士

每天來杯黑咖啡，不僅是為了提神醒腦，它豐富的多酚綠原酸，是強大的抗氧化、抗發炎利器，更有保護肝臟的效果。記得選擇無糖黑咖啡，一天1～3杯最為理想。

紅茶：護心血管的日常飲品

紅茶中的茶多酚和茶黃素，能幫助減少體內慢性發炎，研究發現常喝紅茶有助於降低壞膽固醇與中風風險。程涵宇也提到，台灣的紅茶品種多元，風味絕佳，不需加糖就很好喝，對血糖穩定與飲食控制族群非常友善。

超級抗氧化！來自水果和草本的天然防護

黑枸杞：名副其實的「花青素之王」

近年備受矚目的黑枸杞，含有比藍莓更高的花青素，抗氧化能力極強，被譽為「花青素之王」。研究指出，它能有效降低體內發炎反應，是抗老、護眼、調整代謝的天然幫手。

黑莓：滿滿花青素與鞣花酸

黑莓不只是甜點上的美麗裝飾，它富含花青素與鞣花酸，這些植化素是抗氧化及保護心血管的明星成分。早餐在優格裡加一把黑莓，就是美味又健康的一餐。

黑葡萄：連皮帶籽吃最營養

想完整攝取黑葡萄的營養，一定要連皮帶籽一起吃！程涵宇解釋，因為果皮和籽富含花青素與白藜蘆醇，能有效減少自由基傷害，促進血液循環，並幫助穩定血壓。

黑棗：腸道順暢的祕密武器

黑棗含有極高的膳食纖維，是促進腸胃蠕動、改善便祕的好幫手。程涵宇分享，無添加的黑棗乾是她冰箱常備的零食，晚上解饞也不怕造成負擔。

仙草：清爽低卡的退火好物

仙草是台灣道地的黑色草本，富含多醣與多酚，有助於降低發炎反應。仙草熱量低、纖維高且不含咖啡因，是夏日想吃點甜品又想控制糖分時的絕佳選擇。

高纖蔬菜菌菇，清腸道顧健康

黑木耳：血管的清道夫

黑木耳是提升保護力與腸胃健康的「黑色神物」，豐富的多醣體與膳食纖維，不僅能解油膩、保護肝臟，還能降低壞膽固醇，堪稱血管清道夫。每周吃2～3次，就能輕鬆保養。

香菇：免疫系統的強化劑

湯裡的香菇，是程涵宇眼中的「免疫系統超級強化劑」。香菇不僅有多醣體能提升防禦力，更有特殊成分「Eritadenine」有助穩定血脂，是低熱量又高營養的美味食材。

奇亞籽：穩定血糖的超級種子

奇亞籽有強大的吸水力與豐富纖維，能幫助腸道蠕動、增加飽足感。它也是穩定血糖的好搭檔，吃甜點時加一匙，就能讓血糖波動更平穩。

海帶：燃脂擋油的代謝高手

別把海帶當配角！海帶富含的褐藻素能促進脂肪代謝，而水溶性膳食纖維則能在腸道中幫助「擋油」，減少脂肪吸收。一周吃2～3次，涼拌、煮湯、味噌湯都百搭，幫助穩定體重。

畫龍點睛！讓健康與美味更升級

黑胡椒：提升營養吸收率

黑胡椒中的胡椒鹼，是提升營養吸收的神隊友，能幫助人體更有效吸收薑黃素、鐵質等營養素，同時還能促進新陳代謝。

黑巧克力：提神醒腦護血管

選擇70%以上的黑巧克力，每天20～30克左右最剛好。黑巧克力中的類黃酮能促進血液流動、放鬆血管，有助於穩定血壓、提升專注力與記憶力，對長期用腦的上班族和考生都很有幫助。

黑花生：天然花青素點心

程涵宇表示，黑花生可不是染色的，而是天然富含花青素的品種，能幫助身體抗氧化。每天吃10～15顆無調味的黑花生，就是最健康的零嘴。

黑瑪卡：男女皆宜的能量補給

瑪卡被譽為「秘魯人參」，不只是男性的專利，更是提升能量與耐力的超級食物。瑪卡具有抗氧化和抗疲勞的效果，在歐美、日本是健身族與上班族的能量補給神隊友。

18種黑色食物圖表

◎ 圖片來源／程涵宇營養師．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／程涵宇營養師

