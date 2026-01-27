原來〈翠玉白菜〉平安回宮了！ 捷克館長將宣布重大消息

捷克國家博物館總館長盧卡其(左)信守承諾親自押運〈翠玉白菜〉返台。圖為去年9月故宮在捷克展開幕時與蕭宗煌院長合影。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著「故宮文物百選」前往捷克展出3個多月的人氣國寶〈翠玉白菜〉，原來在捷克國家博物館總館長盧卡其(Michal Lukeš)親自押運下，已平安從布拉格飛越9千多公里回到台灣，並重返「國寶薈萃」302陳列室的尊榮寶座，故宮還預告，盧卡其將於週四宣告給台灣的回饋展規劃內容。

「故宮文物百選及其故事」自去年9月12日在布拉格開幕後，吸引超過30萬名參觀者，在捷克國家博物館歷年展覽票房中，可說成績亮麗。不過，故宮院長蕭宗煌曾坦承，雖然開心國際文化交流看到好成績，但只要白菜一天沒回來，他的壓力就不曾稍減。

廣告 廣告

時隔3個多月，〈翠玉白菜〉終於圓滿完成首次訪歐行程，盧卡其也信守承諾親自押運。在兩國深厚的情誼下，文化交流可說有來有往，繼台灣最重要的國寶親自萬里長征前往捷克展出之後，捷克國家博物館將送來什麼樣的珍稀？著實令人期待。

【看原文連結】

更多自由時報報導

〈蘭亭序〉臨摹拓本大PK 他指出「之」字最多卻無1字相似

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

出國小心「被送中」！外交部旅遊警示 新增「與中國有引渡條約」國家

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

