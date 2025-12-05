原來「這些辛香料」就是最好的養生寶藏！中醫師解密6食材屬性與好處，2道食補教你做

在食衣住行民生四大需求中，「食」被視為維持生命的第一要務，自古即有「民以食為天」的觀念。隨著現代人逐漸重視保健與養生，食物不再只是果腹，更承載著調理身體、預防疾病的期待。然而，面對琳瑯滿目的飲食選擇，許多人常困惑該吃什麼、怎麼吃，才能真正為健康加分。中醫師指出，其實許多天然藥材早已藏身於家中廚房，善用日常食材，便能依循「藥食同源」的概念達到調養效果。

中醫藥食同源！食物即是最溫和的補養方式

東霖馬光中醫診所中醫師林百齡指出，中醫《黃帝內經》和《神農本草經》即有「藥食同源」的概念，意指某些食物就是藥物，有著相同來源和功效。古代醫者認為，食物和藥物一樣都具有「四性（(寒涼溫熱)）」、「五味（酸苦甘辛鹹）」等不同屬性。

對比近代流行的「食物療法」也是以此為基礎。從日常飲食中選擇符合體質正確屬性的食物，以達到調養身體以及保健和預防疾病的目的。

從廚房開始的養生術！養生寶藏的居家6種食材

許多人不知道，家中冰箱裡最常見的配料──蔥、薑、蒜、紅棗、枸杞、山藥──其實都是歷代中醫常用的藥食同源好物。林百齡表示，只要理解這些食材性味與功效，並注意食用禁忌，就能將餐桌變成最天然的保健工具。

蔥

屬性：性溫、味辛

功能：緩解感冒症狀，改善過敏體質，提升免疫力，健脾開胃，促進血液循環，預防心血管疾病。

注意：蔥會促進發汗，易流汗、燥熱者不宜過量食用；生蔥辛辣刺激，腸胃不適者不宜生食。

薑

屬性：性溫、味辛

功能：預防感冒，緩解噁心嘔吐，緩解疼痛，促進腸胃蠕動吸收，促進新陳代謝，預防心血管疾病。

注意：薑會刺激胃酸分泌，胃食道逆流患者不宜過量；睡前避免飲用薑茶，以免亢奮影響睡眠；燥熱體質者不宜過量。

蒜

屬性：性溫、味辛

功能：預防感冒，提升免疫力，促進血液循環，預防心血管疾病。

注意：生蒜辛辣刺激，腸胃不適者不宜過量；蒜有抗凝血作用，服用抗凝血劑者應謹慎食用。

紅棗

屬性：性平、味甘

功能：補氣養血，抗疲勞，提升免疫力，養顏美容，穩定血壓，預防心血管疾病。

注意：紅棗糖分高，糖尿病患者謹慎食用；紅棗富含鉀，腎病患者應避免食用。

枸杞

屬性：性平、味甘

功能：緩解眼睛疲勞，提升免疫力，補血安神，補氣養肝，促進血液循環，預防心血管疾病。

注意：枸杞含糖，糖尿病患者謹慎食用；枸杞過量食用會消化不良、腹脹、腹瀉，脾胃虛弱者不宜過量。

山藥

屬性：性平、味甘

功能：提升免疫力，促進消化，修復胃壁粘膜，控制血糖，穩定血壓，預防心血管疾病，調節女性荷爾蒙。

禁忌：山藥富含鉀離子，腎病患者避免食用；山藥有收澀作用，習慣性便秘者不宜過量。

中醫師推2道居家簡易養生食療

根據上述食物，林百齡也特地分享2道居家就能做的養生食療，如：香蒜蔥雞湯、山藥紅棗排骨湯。其中，山藥紅棗排骨湯用電鍋就能做，對許多忙碌的上班族來說，無疑是簡單方便好上手的養生食療首選。

香蒜蔥雞湯

食材：雞腿1支、蒜頭2球、薑數片、青蔥大量

作法：

蒜頭剝皮、青蔥切成蔥花、雞腿切塊。

不沾鍋不加油開中小火，雞皮朝下煎至金黃翻面。

加入蒜頭、薑片，拌炒出薑蒜香。

加入開水，煮滾後轉小火，蓋上鍋蓋持續加熱15-20分鐘。

依個人調味，加入滿滿蔥花，即完成。亦可做成湯泡飯，美味依舊。

山藥紅棗排骨湯（電鍋版）

食材：排骨2支、山藥半條、紅棗6顆、枸杞一小把、薑3片、米酒少許

作法：

紅棗切一刀、山藥和排骨切塊。

排骨洗淨川燙，用開水洗淨雜質。

將排骨、山藥、薑片、紅棗、枸杞放入鍋中，加入開水淹過食材，淋入少許米酒。

放入電鍋，外鍋2杯水。

待電鍋跳起悶10分鐘，依個人調味，即完成。

