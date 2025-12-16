原保地不再貸不到 綠委推「原保地貸款信用保證」今簽3金融

綠委陳瑩自2016年推動原住民金庫，今（16）日原民會與3家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功「跨出第一步」。(陳瑩辦公室提供)

原住民保留地（簡稱原保地）因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品；綠委陳瑩自2016年推動原住民金庫，今（16）日原民會與3家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功「跨出第一步」。

陳瑩表示，自己2016年重新回到立法院時，即希望推動原住民金庫，改善原住民族在金融市場長期遭遇的不平等處境，而「原保地貸款」正是核心問題之一，去年6月再次質詢行政院長卓榮泰後，原保地信用保證貸款政策方向才逐漸明朗。陳瑩爭取「原保地貸款信用保證」，超過四年的持續努力終於成功推動落實。

她說，依據《山坡地保育利用條例》第37條規定，原保地所有人以原住民為限，導致原保地在金融市場流動受限，銀行於貸款授信時，無法將其視為有力擔保品，這樣的困境源自政策限制，政府本就有責任設法解決。

陳瑩指出，而原保地無法在金融市場正常運作，正是過去倡議推動原住民金庫時，欲處理的核心問題之一，隨著原民會與金融機構完成簽約，並預計於明年1月16日正式上路，未來「經濟產業貸款」中的營運週轉金、資本性支出，以及原住民自建、自購與修繕住宅貸款，皆可運用原保地作為擔保品申貸。

陳瑩強調，原保地數十年來在金融市場遭受不公平的阻礙與排斥，而在原保地得以邁向金融市場正常化的關鍵歷史轉捩點，將會清楚記錄這3家金融機構的投入與協助，未來其它金融機構，包括農會體系在內，將會陸續加入承辦行列。

