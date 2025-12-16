原保地貸款信用保證啟動 部落族人金融權益大躍進

原民會宣布啟動「原住民保留地貸款信用保證」，將由台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家金融機承辦，預計明年元月16日起開始受理族人申請。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民金融權益大躍進！原民會宣布啟動「原住民保留地貸款信用保證」，將由台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家金融機承辦，且貸款保證成數最高達9.5成，貸放總額度5億元，預計明年元月16日起開始受理族人申請。

為增進各界對「原住民保留地貸款信用保證」認識、如何參與，以及金融權益進步對原住民族經濟發展的重要性更了解，原民會今舉辦「原住民保留地貸款信用保證簽約記者會」，展現政府、金融機構及信用保證機構的合作模式，並同步發布相關要點規範。

事實上，原保地無法成為抵押品，導致族人貸款總是被拒絕。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur就說明，原保地因所有權移轉以原住民為限，且鑑價不易，影響原住民族取得資金之權益。為能協助族人克服資金取得障礙，原民會辦理「原住民保留地貸款信用保證」業務，就是透過政府與金融機構、信保機構合作，建立專案信用保證制度，降低金融機構承擔的風險，讓族人能以原保地取得貸款。

同時，為強化原住民族金融保障，也與財團法人農業信用保證基金合作辦理專案信用保證業務，藉由財團法人農業信用保證基金多年來豐富經驗與專業，提高金融機構承貸意願，期透過金融機構豐沛資金及執行信用保證業務雙重管道，協助族人取得資金，具體落實原住民族金融權益，有意申請之原住民族人可向全國各地原住民族金融輔導員詢問並提出申請。

談及努力過程，曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，原民會依照立法委員陳瑩111年度中央政府總預算案所提主決議， 多次與財政部、內政部、金管會及相關金融機構共同評估原保地作為擔保之專案貸款可行性，跨部會、跨機構共同建構完整可行的運作模式。另在原保地的鑑價機制，也由「中華民國不動產估價師公會全國聯合會」辦理估價指引內容，才能成功啟動。

原民會說明，此項貸款金融機構承作利率為4%，原住民族人負擔利率為2.72%，差額1.28%由原民會進行利息補貼。資金用途主要分為「經濟產業貸款」，包括營運週轉金最高貸款額度500萬元；資本性支出最高貸款額度1000萬元，以及「自建、自購及修繕住宅貸款」最高貸款額度1000萬元等二大類。

