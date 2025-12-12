「原典」原民藝品展 屏東登場（3） (圖)

台北市 / 綜合報導 台北三大祭典之一的青山王祭，活動來到最後1天，但不同於前2天的夜巡，而是最盛大的「正日 遶 境」，一早8點來自北中南的六大宮廟紛紛出發。而萬華大拜拜除了延續傳統，各個宮廟隊伍中也能看到許多創新元素。像是結合日本祭典有武士騎馬，也有日式花車全都在隊伍當中，甚至有小丑出 現 ，營造成嘉年華的風格。舞龍舞獅在紅壇前大展威風，艋舺大拜拜最盛大的青山宮正日遶境今(11)日展開，敲鑼打鼓增添熱鬧氣氛，這回六大宮廟包含北港朝天宮，朴子配天宮還有木柵集應廟，全都共襄盛舉，而且除了能看到傳統陣頭，怎麼還有來到嘉年華的感覺。記者張小媛說：「在傳統的遶境活動裡面，我們也發現一個非常有創意的遶境隊伍，像是嘉年華一樣，有小丑還有氣球，我們一起擊個掌。」小丑們在跟著隊伍往前走，還時不時跟民眾互動，原來他們是魔幻娛樂小丑隊受到朴子配天宮的邀請第1次到台北演出。表演者陳先生說：「後面那個是充氣的大小丑，是1個兩米二的大小丑，這樣子走在路上給人的感覺，就是會有那種不只是遶境，更像是遊行一樣。」民眾說：「比較現代比較特別的感覺，這個是比較適合小朋友。」民眾VS.記者說：「過去都沒有看過，沒有沒有，會覺得很有創意嗎還是覺得很奇怪，不會，很新鮮。」一身武士裝扮騎在雄壯的馬匹上，看起來相當威武，還有花車佈置成日本祭典的風格，一年一度的青山王祭不只延續傳統，也增添許多異國元素，讓宮廟文化更加奪目。 原始連結

