「原典」20名原民藝術家作品 回應記憶與傳承

（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）原發中心「原典」展今天在台灣原住民族文化園區開幕，展覽以回望、對話與延伸等3個層面切入，帶領觀者看見20名當代原民藝術家如何以創作回應族群記憶與文化傳承歷程。

原住民族委員會原住民族文化發展中心「原典－台灣原住民族藝術典藏展」，以原發中心近10多年典藏成果為基礎，系統性呈現20名台灣原住民族當代藝術家代表作品20組件。展覽今天在屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區八角樓特展館盛大開幕。

原發中心主任邱黃肇崇致詞表示，近年台灣原住民族當代藝術在國內外持續受到高度關注，他們不僅代表族群，更代表台灣文化能量。原發中心今年啟動藝術家資料庫計畫，首批整理20名藝術家資料，並頒發作品典藏證書，預計3年內完成近百名藝術家完整紀錄，為原住民族當代藝術建立長期、系統性文化基礎。

原發中心藝術展演組策展人連曦告訴中央社記者，「原典」意為回到最初本質，也呼應中心近360件典藏品中，作品多為藝術家初期創作。展覽以回望、對話及延伸等3個層面切入，其中「回望」意為回到原來本質，以藝術家雷斌浮雕陶器「排灣神話系列」開始，意為文化始於神話。

連曦表示，「對話」區作品則是藝術家傳達生命經驗感受，例如藝術家馬郁芳畫作，呈現排灣族婚禮抬聘禮，卻以信用卡、3C產品等現代元素取代傳統物件，讓人省思現代族人如何重新定義自己；「延伸」區作品則以新媒材及新方式，講述與傳統連結，體現藝術家在當代創作時，不忘自身根源，往前同時也可以回望。

原發中心表示，展場也彰顯屏東三地門與花東地區在藝術語彙上地域差異。三地門藝術家多以木雕、陶、金屬等材質呈現厚實圖騰與神話意象，反映部落工藝與信仰歷史；花東地區藝術家則運用漂流木、纖維、複合媒材與影像創作，展現流動、詩性與海岸線氣質，勾勒部落生活與現代性交織。

展覽即日起展出至明年4月20日，開放時間為每週二至週日上午8時30分至下午5時。（編輯：黃世雅）1141212