原創點亮跨年夜！北流×台北101攜手「原民童聲唱出台灣最動人的祝福」

賈永婕、黃韻玲。（圖／北流）

記者林政平報導／臺北流行音樂中心（北流）與台北101攜手推出「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，以「原創」為核心，邀請30歲以下新世代音樂人用作品為台灣發聲。11月4日，北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別現身錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及來自新竹縣尖石鄉、曾獲國際合唱比賽金獎的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」，共同錄製這首專屬2026跨年的煙火音樂。

當純淨的童聲與兩位董事長以泰雅語獻聲交織，現場氣氛一度感動到讓人起雞皮疙瘩。賈永婕動情表示：「去年煙火我就希望能讓原住民孩子的聲音被聽見，但這次完全沒特別提醒，沒想到成果出來居然真的實現了夢想。」她笑說自己錄音時感動到眼線都哭花，並強調這首歌承載了許多人的信念與堅持：「從一開始決定要做『原創』而不是選用現成音樂時，就知道會很難，但我始終相信——台灣的聲音，值得被看見、被聽見。」

黃韻玲則回憶，早在七、八年前，她就在網路上看見嘉興國小合唱團出國比賽的新聞，被孩子們純淨的歌聲深深打動。「那時候我就想，也許有一天能和他們合作。」她說自己後來主動私訊合唱團老師，甚至親自前往學校拜訪，「我印象超深，那天孩子們都已經放學了，卻特別留下來為我唱了兩三首歌，真的讓我又驚喜又感動。」

對嘉興國小的孩子們來說，這次走進專業錄音室，是一段難忘的成長經驗。指導老師卓若男分享：「孩子們一開始很緊張，怕碰到麥克風線、怕唱錯，但很快就穩住了，眼神專注在指揮和音樂上。」她說，能在全台跨年倒數時讓大家聽見嘉興國小的歌聲，「是孩子們生命中無比珍貴的時刻。」卓若男也強調，合唱團對每一位願意歌唱的孩子都開放，許多原本害羞內向的學生，因為站上舞台而變得自信，「他們用歌聲告訴世界：『我是泰雅族，我以此為榮。』這會成為他們一生的力量。」

