原創IP風雲榜前進動漫節 邀民眾支持本土作品

（中央社記者王寶兒台北22日電）社團法人中華動漫出版同業協進會主辦「原創IP風雲榜」今年邁入第5屆，2月將參展第14屆台北國際動漫節並設立攤位，展示歷屆作品，邀民眾支持本土作品。

中華動漫出版同業協進會今天發布新聞稿，回顧「原創IP風雲榜」專注選拔台灣原創漫畫與小說，自2022年舉辦以來，評選出許多具備商業潛力的優秀作品，如也獲金漫獎肯定的「海倫娜與大野狼先生」、「引路人」、「生前調查報告」及「靈首村」等，成為漫迷挖掘好書的重要指標。

此次「原創IP風雲榜」攤位將完整展出歷屆獲獎的漫畫與小說，也設有商務媒合洽談中心，產業界人士若有IP授權或合作需求，可於展前至線上媒合平台預約，在展期間進行商務交流，共同拓展台灣原創IP的市場商機。

因應農曆年節將至，攤位也特別舉辦「新春抽好禮」活動。民眾只要拍下攤位上的書籍或遊戲，上傳社群打卡並標註 #原創IP風雲榜，即可獲得刮刮樂乙張。獎項包含限量漫寶周邊及新春紅包袋等，張張有獎。

第14屆台北國際動漫節將在2月5日至9日登場，地點在南港展覽館一館。（編輯：龍柏安）1150122