原力就業職得精彩 高雄原民社福就業成績亮眼

記者鍾和風/高雄報導

民眾排起長長隊伍，準備開吃限量原民Buffet！餐點有豬腳、鳳爪、糯米雞，再以刺蔥、馬告、筍干等原民食材料理，這是高雄市政府原住民事務委員會今年辦理原住民創業小吃培訓班的特色食材，限時限量提供民眾享用。高雄市原民會昨（12/6）在高雄市立文化中心舉辦原住民社會福利成果展暨徵才活動，現場有23個徵才單位、提供超過300個職缺讓民眾來求職，周邊設有原民會職訓班的餐食和蔬果，原住民文化健康站也帶來長者的手工作品秀社福成果。活動也邀請今年出爐的TAKAO音雄和岡山多元文化健康站的長者作為展演嘉賓，音雄歌聲讓在場民眾聽得如癡如醉，也被長者的活力與自信感染。

參加今年時尚彩妝整體造型培訓班的阿美族張惠萍表示，在人際關係中給人舒服乾淨的形象很重要，也會提升自信心，在班上和許多優秀的學員切磋交流、建立人脈，很感謝高雄市原民會開設多元課程，讓原住民有資源可以提升自己，讓她很多外縣市的朋友很羨慕。

廣告 廣告

高雄市政府原住民事務委員會今年辦理職訓班。(圖/原民會提供)

參加原住民四等警消考衝班的阿美族陳雲雀表示，這次筆試拿到全國第三感到很開心，也鼓勵有意願參加職訓班的朋友，找到人生目標與方向後，要用毅力與耐力勇往直前，很感謝高鋒、高見公職及高雄市原民會辦理職訓班。高雄市原民會主委阿布斯表示，市長陳其邁上任之後就對原住民就業相當重視，本會每年積極爭取中央職訓班一年比一年多，並配合本府勞工局參加9場徵才活動，也不斷推廣原區的產業促進族人就業機會，成功讓高雄原住民失業率逐年下降。

阿布斯還提到，今年開設的職訓班成績相當亮眼，西點麵包烘培丙級證照班有12位學員考取證照，一般行政及消防警察考衝班有15位學員上榜，汽車職業駕照班有7位考取證照，照顧服務員考照班有12位順利上榜，原民社會福利網絡單位也來近距離與民眾互動，包含在第一線服務民眾的桃源、茂林、那瑪夏、都會北區和都會南區原住民族家庭服務中心，以及駐區公所原住民服務員等，提供族人法律、就業、福利等資訊和轉介服務，高雄市原民會持續為族人幸福生活來努力！