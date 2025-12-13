原地怕爆來+1／郭泓志紙紮硬漢快踹共

郭泓志腳踏實地這次不軟腳，挽救Man味踹共一波。

美國職棒大聯盟退役好手郭泓志，什麼大風大浪沒見過？我們硬漢沒在怕的啦！他最近參加冒險實境節目《上山吧！台灣隊》，第一次爬山就越級打怪，登上海拔高度3,100公尺以上的聖稜線，鏡頭前那叫一個Man啊！不愧是我們的不死鳥，小編看了都濕了…眼眶。不過郭泓志私下透露，當時走在懸崖邊早已軟腳，腦中想的全是家人，「第一天晚上躲在睡袋裡流眼淚，擔心自己無法回家。」拜託不要那麼老實好嗎？江湖在走，偶包要有啊。

原地怕爆來+1

（翻攝自相信音樂日常 B'in Now YouTube）

五月天阿信找來周杰倫、「F3」言承旭、吳建豪以及周渝民合體唱新歌〈恆星不忘〉，MV才曝光就衝破千萬點擊率，堪稱「油土伯」表率，又油又土的阿伯們…（喂～麥亂供）阿信今年剛好站上5字頭，F3趁機為他慶生，讓他一臉嚇傻：「我真的尷尬到很想挖地洞鑽進去…」人老了就怕過生日，小編我懂。

（翻攝自王淨IG）

王淨這幾年大幅減少工作量，幾乎快消失在螢光幕前。都是網友啦！說什麼「看膩王淨」，這下好了吧？大家都沒得看。好在還有IG一窺日常點滴，王淨分享最近出門玩，裙子拉鍊卻爆開，她不怕春光外洩，反自誇夠賢慧、懂縫補。不過這手藝要確ㄟ？

