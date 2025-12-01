原型股票ETF人氣周增幅前三名！ 兩檔為統一投信主動式ETF

台股示意圖。資料照



台股上周強勢反彈4.51%，使加權指數11月跌幅收斂至-2.15%。市場情緒轉佳，加之年底股市上漲機率高，投資人趁震盪時進場，透過主動式ETF主動出擊，為今年度的投資獲利衝一波。全市場原型股票ETF近一周受益人數增幅前三名中，就有兩檔是主動式ETF，皆為統一投信發行，分別是主動統一台股增長(00981A)、主動統一全球創新(00988A)，受益人數周增幅雙雙逾5%。

根據CMoney截止至11/28數據，原型股票ETF近一周受益人增幅前三名，依序為永豐智能車供應鏈(00901)的6.2%、主動統一台股增長(00981A)的5.72%、主動統一全球創新(00988A)的5.31%。

其中，兩檔主動式ETF受益人數僅一周就增加千人以上，主動統一台股增長(00981A)受益人數增加8799人，總受益人數突破16萬人。11月初剛掛牌的主動統一全球創新(00988A)也新獲2257人，帶動總受益人數增加至4.48萬人。

進一步看這三檔ETF的人氣月增減，主動統一台股增長(00981A)受益人數月增幅高達39.83%，11月總受益人數暴增4.63萬人至16.26萬人，也是全市場受益人數最多的主動式ETF。而永豐智能車供應鏈(00901)受益人數月增幅也有29.2%，使其總受益人數達到1.25萬人。

統一投信表示，展望未來，隨著市場焦點轉向企業2026年的營運展望，看好半導體(半導體廠務/IC設計)、AI供應鏈(組裝/散熱)，高殖利率成長股，傳產股主要著墨低基期且營運轉佳族群、以及金融類股等。

