原型食物吃錯照樣胖！張棋惠養生早餐「20多種蔬果打綠拿鐵」 營養師急喊不：更易餓易累

女星張棋惠向來注重養生，尤其認為「早餐是非常重要的一餐」，為了吃得健康營養，每天都會花上大量時間準備早餐。她近期上節目《醫師好辣》，分享自己最常做的就是「綠拿鐵」，精心準備20幾種蔬果打成汁，怎料營養師聽了嚇得連喊「不不不」，她才知道自己的觀念原來有誤！

張棋惠已經喝綠拿鐵約5、6年，且從來不買現成的，都是自己準備蔬菜水果，光是洗菜、備菜、川燙，至少就要花費兩個小時。她每天使用的材料都不太一樣，至少會有20種以上的蔬果，基本上抓蔬菜9、水果1的比例，偶爾水果會多一點，「所以每天都有種在開盲盒的感覺！」

張棋惠幾乎天天自製綠拿鐵當早餐。（圖片來源：YouTube 醫師好辣）

不過，她偶爾也會換換口味，不喝綠拿鐵的日子就改成吃優格，加上新鮮生菜、藍莓、地瓜片等等，且因為她堅持必須攝取蛋白質，優格碗內還會放煎魚、雞腿排等肉類，有時想吃得罪惡一點，就再加一點莫札瑞拉起司。此外，她認為攝取好油也很重要，所以都會再加一點橄欖油或魚油。

乍聽之下，張棋惠的菜單聽起來十分健康，然而營養師趙函穎聽完就急喊「不」，揭露綠拿鐵隱藏的發胖陷阱。她指出，在製作綠拿鐵的過程中，這些蔬果的纖維都已經被破壞，尤其市售綠拿鐵使用水果的比例高，喝下去反而會讓血糖上升更快，中午、晚上更容易覺得餓。

營養師提醒，綠拿鐵對血糖波動的影響不小。（圖片來源：YouTube 醫師好辣）

趙函穎透露過往遇過的案例，一位32歲的工程師為了減肥，也買了大量蔬果自製綠拿鐵，加上牛奶泡隔夜燕麥當早餐。怎料，他這樣吃了一個月，發現每天早上都變得很想睡，且中午常餓到能吃兩個便當，體重根本沒有降低，去抽血做檢查，發現原本約99的餐前血糖竟飆破了150！

趙函穎提醒，燕麥畢竟還是澱粉，每天早上吃一大杯綠拿鐵加燕麥牛奶，其實升糖指數無異於草莓醬吐司加奶茶。他建議這位工程師，不要再把蔬菜打成綠拿鐵，而是直接用吃的，水果則減少到一拳的量；牛奶換成豆漿，燕麥減為一匙，再額外補充雞蛋等蛋白質，果然一個月後就順利減輕體重。她強調：「不要以為原型健康食物就是好！」好的食材如何攝取、攝取多少份量，對健康還是有很大的影響。

