原始計畫更駭人！張文汽油彈這原因誤燃 意外阻止更大屠殺
捷運台北車站與中山站19日接連發生攻擊事件，警方進一步調查後發現，27歲張文的原始犯案計畫遠比實際行動更為駭人。警方指出，張文原本預謀在2處人潮密集地點縱火、製造混亂後大規模攻擊路人，所幸因汽油彈誤燃，意外阻止更大傷亡發生。
警方調查，張文自今年中旬即開始策畫行動，並在雲端文件中撰寫完整犯罪計畫書，內容與當天犯案流程高度吻合。他原本打算先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火災，再丟擲煙霧彈趁亂砍殺路人，隨後轉往南京西路一帶百貨公司，重複相同模式，甚至計畫一路殺進百貨內部，但尚未選定具體店家。
為何台北車站未釀成更大傷亡？
警方指出，張文當時拖著裝有多枚汽油彈的行李箱準備縱火，卻遭余姓男子出面制止，導致行李箱意外起火燃燒，使他無法取出汽油彈，只能倉促離開現場，也未能依計畫對路人發動攻擊。
張文隨後沿中山地下街前往捷運中山站，先返回旅館補充裝備，並因先前失誤放棄攜帶汽油彈，僅配戴護具、攜帶煙霧彈與刀械外出。
警方為何能迅速追上歹徒？
張文在南京西路丟擲煙霧彈製造混亂後，衝向誠品南西店，先後砍傷多名路人。警方在民眾即時指引下迅速鎖定其行蹤，張文見警方逼近，放棄逐層攻擊，僅在4樓再傷數人後直奔頂樓，最終脫下裝備墜樓身亡。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
更多鏡週刊報導
快訊／新北男捷運站外大喊「我有槍」 下秒衝捷運出口還襲警
全按計畫走！張文下榻旅館距誠品僅50公尺 犯案前曾至頂樓拍耶誕燈場勘
恐攻衝擊跨年氣氛 賈永婕喊話：相信政府維安、101跨年照辦
其他人也在看
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 67
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 21
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 小時前 ・ 31
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 3 小時前 ・ 93
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 249
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 18
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 123
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 82
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 87
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊
昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，嫌犯張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。其中一名哈雷機車車主王先生成為首波受害者，他的愛車遭到焚毀，事後警方初步研判，張文疑似透過縱火聲東擊西，將警消力量引開後再犯下攻擊案件。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 17 分鐘前 ・ 4
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 12
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 5 小時前 ・ 18
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 46
張文隨機砍人前多處連續縱火 警方初判「孤狼」犯案
27歲男子張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人。警方全面調閱他17日至19日行動軌跡、各街頭監視畫面，發現他都是單獨一人，初步排除有共犯。北市警專案人員查出張嫌涉案後，為釐清是否有共犯，全面調取他自17日入住北市南京西路商旅後，一切的行動軌跡。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 2
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 15