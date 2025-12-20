原始計畫更駭人！張文汽油彈這原因誤燃 意外阻止更大屠殺

警方今日進駐昨日台北捷運台北車站M7事故現場，維持秩序。（鏡報李智為）

捷運台北車站與中山站19日接連發生攻擊事件，警方進一步調查後發現，27歲張文的原始犯案計畫遠比實際行動更為駭人。警方指出，張文原本預謀在2處人潮密集地點縱火、製造混亂後大規模攻擊路人，所幸因汽油彈誤燃，意外阻止更大傷亡發生。

警方調查，張文自今年中旬即開始策畫行動，並在雲端文件中撰寫完整犯罪計畫書，內容與當天犯案流程高度吻合。他原本打算先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火災，再丟擲煙霧彈趁亂砍殺路人，隨後轉往南京西路一帶百貨公司，重複相同模式，甚至計畫一路殺進百貨內部，但尚未選定具體店家。

為何台北車站未釀成更大傷亡？

警方指出，張文當時拖著裝有多枚汽油彈的行李箱準備縱火，卻遭余姓男子出面制止，導致行李箱意外起火燃燒，使他無法取出汽油彈，只能倉促離開現場，也未能依計畫對路人發動攻擊。

張文裝著汽油彈的行李箱誤燃，才阻止了後續更大傷亡。（翻攝畫面）

張文隨後沿中山地下街前往捷運中山站，先返回旅館補充裝備，並因先前失誤放棄攜帶汽油彈，僅配戴護具、攜帶煙霧彈與刀械外出。

警方為何能迅速追上歹徒？

張文在南京西路丟擲煙霧彈製造混亂後，衝向誠品南西店，先後砍傷多名路人。警方在民眾即時指引下迅速鎖定其行蹤，張文見警方逼近，放棄逐層攻擊，僅在4樓再傷數人後直奔頂樓，最終脫下裝備墜樓身亡。

