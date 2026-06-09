《原子2》F.F.O首專場開唱倒數 成員驚爆「差點缺氧昏倒」

《原子少年2》冠軍男團F.F.O將於7月舉辦出道後首次專場演唱會。（圖／量籽計畫提供）

《原子少年2》冠軍男團F.F.O將於7月舉辦出道後首次專場演唱會《F.F.One Way Ticket－FarFarLand》，距離演出剩下不到1個月，7位成員鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦及加藤琉士全力投入排練，同時也宣布將在演唱會上帶來新歌演出，也預告將有神秘嘉賓驚喜助陣。

日前團長勝銘因高強度排練一度重感冒失聲，但仍堅持帶領團員完成所有訓練。鈞嘉透露自己近期向俊希學習「水瓶呼吸法」訓練氣息，沒想到回家練習時差點出事，「我練到一半突然頭超暈，感覺快缺氧昏倒。」讓全場笑翻。俊希則解釋：「其實練到有點缺氧是正常的，這是在訓練氣息和肌肉協調性。」

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談到本次演唱會亮點，團員們各自祭出秘密武器，鈞嘉預告，SOLO舞台有特別邀請神秘嘉賓共同演出。小新坦言這次壓力不小，「因為是過去沒有獨自表演過的內容，我花了很多時間練習，希望把自己心裡最溫柔的一面呈現給大家」。勝銘除了帶來自創曲，更預告將打造充滿戀愛感的浪漫氛圍；俊希準備全新風格自創曲，團體表演則有粉絲敲碗已久的表演內容；彥旭更自信喊話：「我的舞台沒看到一定會後悔！」並透露為了演唱會積極進行體態管理，笑說，「可能會有手臂爆青筋的畫面，因為我很容易流汗，說不定表演到一半就把外套脫掉了。」

加藤則搶先爆料，演唱會當天除了新歌首唱外，還有許多從未公開過的隱藏才藝，希望帶給粉絲驚喜。此外，F.F.O也預告將有1位唱跳實力兼具的神秘前輩擔任演唱會嘉賓，邀請粉絲到現場揭曉答案。

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