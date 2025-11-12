原定上班課急轉彎 雲林縣長張麗善"刪文改放颱風假"

民視新聞／綜合報導

颱風假到底要不要放，考驗首長決策能力，中部有四個縣市放假，唯獨南投縣要上班上課，許淑華臉書被網友用咕嚕咕嚕洗版；另外彰化拖到八點半，才公布停班停課，上午無風無雨，民眾倒垃圾撲空；雲林則是政策急轉彎，張麗善臉書一度公布上班上課，之後又刪文，改為停班停課，被網友說是刪文超人！

雲林縣長張麗善臉書，11日晚間發文公告，12日照常上班上課，網友一片哀號，沒多久，又刪文重新公告停班停課，雲林縣民的心情彷彿三溫暖，停班停課了照理說要開心，但也有家長覺得很不方便！

廣告 廣告

民眾：「又把小朋友丟（家裡），又要留在家裡，心情很不好。」

雲林停班停課急轉彎，從張麗善臉書可以看到端倪，20：02張麗善臉書先公布上班上課，20：06被網友發現，張麗善臉書刪文，過了19分鐘，張麗善臉書又急轉彎公佈停班停課，被網友說是我的超人，變來變去，有網友猜是被盧秀燕害的。





中部四縣市僅南投上班課 許淑華臉書遭狂刷"咕嚕咕嚕"

台中搶先在晚上八點前公布停班停課（圖／民視新聞）









中部各縣市，19：47台中盧秀燕率先公布停班停課，苗栗和南投都在八點左右公布停班停課，20：24雲林公布停班停課，而彰化縣民等最久，20：34才公布停班停課。

12日上午彰化沒下雨也沒刮大風，民眾騎車去定點收垃圾處，才發現撲空。

民眾：「沒風沒雨啊，（沒風沒雨就對了）浪費時間。」

民眾：「不放也有人碎碎念。」

民眾：「當首長是不好當。」





中部四縣市僅南投上班課 許淑華臉書遭狂刷"咕嚕咕嚕"

南投縣長許淑華臉書被咕嚕咕嚕洗版（圖／翻攝網路）









網友常講的咕嚕咕嚕，源頭就在彰化，過去該放沒放被網友用咕嚕咕嚕象徵淹水，如今真的放假，有人罵翻也有人幫首長緩頰。至於南投，則是中部五個縣市當中唯一沒放假的，同樣也挨轟，也被咕嚕咕嚕洗版！

南投縣長許淑華：「最主要的依據，還是來自於中央氣象單位，就平常心看待就好了，有一些民眾也知道是好玩吧，現在咕嚕咕嚕好像已經是，全台的縣市長的固定的留言了。」

放或不放？考驗首長，都是兩難！這次面對鳳凰颱風，中部各縣市就屬台中以最快速度超前部署，甚至9日就已經開設應變中心，不過12日上午，台中市區沒風沒雨卻放假，這樣決策正確嗎？市府回應，是依據中央氣象署預報資料評估，為了確保市民安全，才會採取預防性措施放假！





原文出處：中部四縣市僅南投上班課 許淑華臉書遭狂刷"咕嚕咕嚕"

更多民視新聞報導

搶過頭?! 提前PO"停班課"假圖卡 宜蘭多名民代恐觸法

「咕嚕」大軍洗版！放颱風假才秀帥照？ 蔣萬安回應了

9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了

