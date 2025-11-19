原定明停靠宮古島 陸郵輪「無預警取消上岸」直返廈門！逾千遊客傻眼

中國國營郵輪「愛達・地中海號」原訂20日停靠沖繩宮古島，今天突然取消。（圖／翻攝自愛達郵輪官網）

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，發表「台灣有事即日本有事」相關的言論，引發北京當局強烈反彈，中日情勢急遽升高。據悉，一艘中國國營郵輪原訂於20日早上停靠日本沖繩縣宮古島市的平良港，不料卻突然取消靠港與乘客下船安排，將直接啟程返回廈門。

《共同社》報導，沖繩海關今天（19日）表示，中國國營郵輪「愛達・地中海號」（Adora Mediterranea，定員2680人）目前正停靠那霸，原訂於20日早上停靠沖繩縣宮古島市的平良港，如今卻無預警取消靠港與乘客下船安排，將於20日中午啟程返回中國。

報導指出，該郵輪於18日從福建廈門出港，原計畫在20日於平良港卸下乘客後，當天下午4時啟程返回廈門。據海關透露，該船於11月16日抵達那霸市的那霸港時，船員曾向船舶代理商表示，「（日中對立的）影響應該會發生」。

不僅如此，中國曾因福島第一核電廠處理水排海問題，於2023年8月全面停止進口日本水產品。今年11月上旬，日方原本已確認能恢復對中國出口日本產扇貝，今天也突然喊卡。相關人士透露，雖然中方的理由是福島第一核電廠處理水問題仍需持續監測與觀察，實際上應該與高市近期針對「台灣有事」的發言有關。

高市早苗7日在日本國會接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨大陸使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法，觸發日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。相關言論一出，北京當局立即表達強烈不滿，並祭出一系列措施，中日情勢持續升高。

