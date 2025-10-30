原定明天開案！新店央北重劃區樣品屋大火「屋頂垮了」

新店央北重劃區樣品屋發生火警。翻攝畫面



新北市新店央北重劃區建案「華固譽誠」原定31日開案，今（10/30）天樣品屋卻發生大火，「屋頂垮了」，經消防人員灌救後，已於中午12時36分撲滅，人員皆疏散幸無傷亡。

新北消防局表示，今上午11時54分獲報，這棟2層樓木造樣品屋起火燃燒，即派出34車74人前往搶救，現場觀測無延燒情形，布線灌救後順利撲滅，初估燃燒面績約500平方公尺，起火原因待查。

圍觀民眾表示，當時保全說有爆炸，屋頂垮了，要大家保持距離。從現場畫面可見，樣品屋2樓內有熊熊大火，接近屋頂部分燒得只剩下架子，陣陣黑煙猛竄天際，影響鄰近大樓。

「華固譽誠」是華固首度揮軍新店央北的指標案，規畫地上23層、共346戶，總銷達125億元。

據周刊王CTWANT報導，華固本來規畫明年第4季推案，因合建地主希望盡早獲利了結，提前一年改在今年11月公開，外傳每坪開價95~104萬元。如今樣品屋受到祝融，何時開案成未知數。

