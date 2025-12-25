原定明年9月底完工！ 「三六九山莊」營造商提解約

雪霸國家公園三六九山莊重建工程陷入僵局，承包營造廠商向行政院公共工程委員會提出履約爭議調解，導致原定明年9月底完工的計畫面臨無限期延宕。參與規劃設計的建築師吳夏雄在臉書感嘆，從72歲投入至今82歲，整整10年的付出恐將化為泡影。

「三六九山莊」完工之日遙遙無期。（圖／內政部國家公園署提供）

「三六九山莊」海拔3150公尺，是與玉山排雲山莊、奇萊天池山莊齊名的高山山莊，該山莊於110年10月重建開工，總床位數規劃為120床，工程總經費達新台幣1億2000萬元，預定115年9月底完工。

廣告 廣告

參與改建工程的建築師，同時也是資深山友的吳夏雄日前在臉書發文寫下「不平安的聖善夜」，透露原本計畫到東埔與布農族朋友過聖誕節，卻臨時接獲通知趕往台北公共工程委員會開會。他指出，工程發包已歷經4年，目前僅完成臨時運輸單軌車道工程，承包商卻屢次提出各種不合理要求。

吳夏雄表示，廠商主張高山工地施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫導致無法施工，同時認為建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計，最終提出解除工程合約。吳夏雄強調，本工程採公開招標，各項設計圖說及施工環境均已透明公開，「得標後本應依合約及投標企劃書承諾之內容施作，卻於施工途中提出諸多不合理之要求。營造廠商提出爭議調解，顯然已無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣，也將遙遙無期。」

吳夏雄無奈表示，「三六九山莊興建工程」從規劃、設計、施工至今已逾整整十年，如無法繼續完工，這十年來所付出的熱忱及所花費的心血，將化為泡影，「從72歲忙到82歲，十年歲月終究是白忙一場；一回想起來，無限感嘆不勝唏噓！一個人跌座在寒冬的回南高鐵上，腦袋一片空白，無止境的挫折感！手機忽然傳出耶誕歌曲，Silent Night、Joy to the World、Jingle Bells等悠揚的歌聲，暫時平撫了這不平靜的心境，但願平安夜能帶來平安如意！」

事實上，三六九山莊在工程過程中曾傳出業者砍伐近千棵天然林興建運輸軌道，遭監察委員田秋堇申請自動調查。如今又因廠商提出履約調解，完工日期恐將再度延後。對此，國家公園署回應，理解施工艱辛，針對颱風、地震、嚴寒低溫等無法施工障礙，皆依據契約規定確實核予「扣除工期」，依實際狀況分擔廠商施工風險。署方表示，目前進入履約爭議調解程序，只能在合理法律框架下尋求最優解。

延伸閱讀

飛機上要水按服務鈴超NG 前空服員：直接去廚房索要

旅日神卡掰掰！ 新光銀日本航空聯名卡2026/1/1起停收新戶

台中新規上路！運動中心門口「哈菸」將開罰 最高1萬元