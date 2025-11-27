原定11月底交艦.已超過期限 海鯤號續拚今年度交艦

高雄市 / 綜合報導

國造潛艦海鯤號，今(27)日一早在高雄港進行第四次海測，儘管一早岸邊天氣寒冷，還是吸引大批軍事迷前往觀賞，除帶相機捕捉畫面，還拉起紅布條迎接，只是沒法親臨現場的網友發現，第一次海測時，港口曾經拍下過程，但這次即時影像卻被斷訊了，原來是基於機密考量，才會將螢幕黑頻。

左右兩側多艘小船戒護下，載有戴上頭盔，身穿安全背心拉著纜具的海軍官兵台船人員，緩緩離開港區，國艦潛造海鯤號，今日一早緩緩離開港口，進行第四次海上測試，這一刻不只岸邊吸引大批戴上大砲、捕捉畫面的軍事迷，他們還拉起紅布條迎接。

軍事迷VS.記者說：「期待很久啦，然後昨天剛好也有，昨天有這個消息說，今天上午就會有睽違已久的試航，所以就是我們就再度來到這邊，然後來幫這個台船跟16戰隊，還有海鯤這個官兵他們加油，(大概幾點就起來)好像3點半，對，然後我從台南過來。」

不畏天氣寒冷，站在岸邊觀看海鯤號出海測試，而無法親臨現場的網友們，打開港口即時影像，卻是發現鏡頭凍結在昨(26)日晚間23點57分，原來早在6月17日首次出海過程，當時即時影像全程放送，就怕影響航安及涉密風險，第二次及第三次測試時也將螢幕黑頻。

軍事觀察家紀東昀說：「這一次相關測試也有美軍應該是有協助，所以應該都是，所有風險都是在安全前提下進行，所以是可控的。」雖然原定9月完成海測，11月交艦期程沒趕上，首艘潛艦國造專案，海鯤號每一次的出海測試，都備受關注。

