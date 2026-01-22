原定2月舉辦豪華婚宴！35歲女星婚禮突喊卡 本人鬆口全招了

娛樂中心／綜合報導

中國女星徐冬冬憑藉傲人身材獲封「大陸第一美胸」稱號。她原定2月底將和大15歲港星尹子維在哈爾濱舉辦盛大婚宴，沒想到如今卻傳出兩人豪華婚宴緊急喊卡，對此，小倆口也親自發文證實取消繁瑣的結婚儀式，徐冬冬甚至表示「拒收禮金」。

徐冬冬、尹子維將婚禮改為低調的家宴。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

尹子維日前透過微博宣布婚宴延後消息，表示女方家中近親突然重病，而徐冬冬自小是由這位長輩帶大，經商議後，兩人決定將2月26日的婚禮改為低調的家宴，婚禮具體補辦時間則視長輩身體狀況而定。徐冬冬隨後也發文證實，指出她不會穿著禮服或婚紗，也不設任何儀式，不過婚禮當天會準備專屬飲料，送給長期關注、支持他們的網友一同分享喜悅。

廣告 廣告

徐冬冬堅決家宴不收禮金、禮品。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬多次重申，無論是家人、朋友或長輩，這次家宴皆拒收任何禮品與禮金，若有人堅持送上禮金或禮品，她將請對方返家，盼外界能理解其用意。一番話曝光後立刻登上微博熱搜，不少人都被她的霸氣圈粉，直呼：「打破人情世故的枷鎖，太颯了」、「我真的好愛這一對」、「太圈粉了」。

更多三立新聞網報導

甜美女神崩壞變這樣！戶田惠梨香斷崖式衰老 37歲「真實狀態」網嚇傻

還沒登記就離婚！31歲女星拋震撼彈「結束2年短命婚」：各走各的路

「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜

還記得她嗎？「奶茶妹」章澤天嫁千億富尪10年 真實現況曝光

