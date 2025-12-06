原少年犯趙震雄宣布引退演藝圈：作為普通人重新站穩

韓星趙震雄宣布退出演藝圈。

韓國男星趙震雄今晚（6日）宣布退出演藝圈，「作為一個普通人重新站穩腳步」，對過去的行為負起完全責任。他遭韓媒爆出早年涉嫌竊盜與性暴力，曾進過少年觀護所，掀起輿論風暴。而他擔任旁白的紀錄片立刻換人重配，已播出的集數也下架修正。

趙震雄在聲明中表示，因過去不當行為讓信任並支持他的觀眾失望，他深感歉意。他說，會從今天起全面停止所有演藝活動，這也代表他的演員生涯正式劃下句點。他坦言，這是他必須為早年犯下的錯誤承擔的義務，「往後我會盡力反省，作為一個普通人重新站穩腳步」。

廣告 廣告

韓國媒體Dispatch昨（5日）宣報導，趙震雄在高中時期曾涉嫌汽車竊盜與性暴力，並因此被送入少年觀護所；出道後也曾涉及暴行與酒駕紀錄，引發外界震驚。對此，所屬社承認他在未成年時確有「錯誤行為」，但強調與性侵無關，並表示事件已超過30年，要完全釐清全部細節相當困難，也未具體說明哪些爆料屬實。

趙震雄在《信號》飾演「李材韓」讓許多觀眾相當喜愛，只是可能沒機會見到第二季問世。（網路圖片）

趙震雄過去在電影圈累積深厚地位，2004年以《馬粥街殘酷史》出道後，陸續演出《卑劣的街頭》《與犯罪的戰爭》《鳴梁：怒海交鋒》《信徒》等作品，成為韓國影壇熟面孔，也靠著沉穩演技在影視兩端都獲得高評價。2016年《信號》更讓他在台韓累積極高知名度。

承認犯罪過往讓趙震雄的聲譽一落千丈，也影響到他的演藝工作，包括已經拍攝完成、預計明年公開的《Signal信號2》如今前景蒙上陰影，是否還能播出備受關心。他擔任旁白的SBS特別紀錄片《與犯罪的戰爭》已確定從7日起全面換人重新錄音，連已播出的首集也正在進行修正，相關節目平台也著手調整原有內容。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

韓國影帝黑歷史遭起底「涉及性侵」 《信號》趙震雄道歉宣布引退

韓影帝趙震雄認罪 少年犯黑歷史恐影響《信號2》

趙震雄魅力大放送 宋芸樺看到本人羞到臉紅