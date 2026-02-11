原平鎮游泳池基地將打造460戶「樂齡運動」社宅 活化閒置公共空間
桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議時表示，平鎮游泳池停業多年，市府於去（114）年拍板啟動重建規劃，期望結合社會住宅建設，活化既有城市空間。目前該案已完成重要里程碑，設計與規劃順利決標，正式邁入實質推動階段。
張善政指出，市府規劃於原平鎮游泳池基地興建約460戶「樂齡運動」主題社會住宅，並整合多元公共服務機能，包含運動設施、市民活動中心、公設托嬰中心及早期療育中心等，同時規劃跨越石門大圳的空橋系統可能性，串聯周邊社區與開放廣場，打造兼具居住、運動、休閒與公共服務的複合式生活核心，總投資金額約50.8億元。
張善政進一步表示，目前該案整體模擬圖已完成，預計於今年底前完成PCM（專案營建管理）規劃，並於明年啟動實質工程施工。未來完工後，將不僅提供友善高齡與多元族群的居住空間，也可成為帶動周邊地區發展的重要節點。
張善政強調，市府不僅著眼於平鎮游泳池基地的更新，未來也將持續盤點並活化更多閒置或老舊公共空間，結合社會住宅與多元公共機能，回應市民實際需求，逐步形塑更具品質與韌性的城市樣貌，讓桃園持續向前邁進。
在距離智利首都聖地亞哥約120公里的瓦爾帕萊索（Valparaíso），誕生了第一支在監獄中成立的官方橄欖球隊，隊名為「團結自由」（Unión Libertad），並於2026年1月中旬正式註冊，期望讓受刑人透過體育，為重返社會做準備。該監獄原本只能收容約1900人，卻擠進超過3350名囚犯，收容人數接近核定容量的兩倍，衛生與健康條件惡化，暴力與衝突頻傳。而球隊自2016年起逐步成形，最初只是一個工作坊，在戒癮治療中心帶領下，約50人參與，透過橄欖球減輕獄中的壓力。表現良好並具有團隊精神的受刑人，能獲准參與球隊。從最初的基礎訓練做起，逐漸獲得獄方支持，訓練場地也從室內移至戶外，並擁有專屬球場。2024年，球隊的實力已足以與智利國家級球隊一較高下。如今球隊訓練非常密集，包括三天球場訓練、兩天健身房，每個周末還有比賽。儘管周圍仍有鐵絲網與戒備森嚴的監控，這段訓練時光仍讓受刑人短暫感受自由。球隊還催生了2025年11月成立的「自由基金會」（Fundación Libertad），成員包括前受刑人、心理學家與教練等，透過運動、諮商與治療等方式，支援出獄者。
平鎮泳池轉型 規畫樂齡運動宅
桃園市平鎮游泳池停業多年，市府於民國114年拍板啟動重建規畫，希望結合社會住宅，活化城市空間。市長張善政11日主持市政會議時表示，該案目前已完成設計與規畫決標，市府預計將平鎮游泳池基地打造成約460戶的「樂齡運動住宅」，並於今年底前完成專案管理規畫，力拚明年動工。
平鎮游泳池重生！張善政拍板50.8億打造460戶樂齡社宅
桃園市平鎮游泳池停業多年，市府去年拍板啟動重建規畫，希望結合社會住宅，活化城市空間。桃園市長張善政11日主持市政會議時表示，該案目前已完成設計與規畫決標，市府預計將平鎮游泳池基地打造成約460戶的樂齡運動住宅，並於今年底前完成專案管理規畫，力拚明年正式動工。
桃市政會議聚焦春節安全、市場復甦與城市更新 張善政：多軌並進打造安心宜居桃園
桃園市長張善政11日主持市政會議，分別就春節治安維護、南門市場年節採買情形及平鎮游泳池基地重建計畫等市政重點聽取簡報並作出指示，強調市府團隊將以「市民安心」為核心，兼顧節慶安全、民生需求與城市長遠發展，讓市民平安過年、安心生活。針對「115年加強重要節日安全維護工作」，張善政表示，春節期間首要目標就是讓市民平安過好年，各局處務必提高警覺，嚴密防範各類突發狀況，一旦發生緊急事件，須以最快速度、最高效率妥善處理，確保城市運作順暢、市民生活無虞。他也特別感謝警察同仁在年節期間犧牲假期、堅守崗位，守護城市安全，直言「市民的安心與笑容，就是市府團隊最大的成就」。警察局長廖恆裕於會中指出，市府已同步推動「雷霆除暴」擴大臨檢專案，共臨檢136處場所、設置43處路檢點，動員警力541人次，查獲刑案63件、犯嫌99人，展現強力打擊犯罪的具體成效。警察局表示，春節期間市府以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，結合各局處、民力與友軍單位，全面強化公共場所、交通及生活安全，確保市民安心迎接新年。此外，張善政也分享日前走訪南門市場的情形指出，南門市場是許多桃園人過年採買年貨的重要去處，更承載濃厚的年節記憶
