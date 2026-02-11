原平鎮游泳池基地將打造460戶「樂齡運動」社宅 活化閒置公共空間

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（11）日上午主持市政會議時表示，平鎮游泳池停業多年，市府於去（114）年拍板啟動重建規劃，期望結合社會住宅建設，活化既有城市空間。目前該案已完成重要里程碑，設計與規劃順利決標，正式邁入實質推動階段。

市府規劃於原平鎮游泳池基地興建約460戶「樂齡運動」主題社會住宅。模擬圖：市府提供

張善政指出，市府規劃於原平鎮游泳池基地興建約460戶「樂齡運動」主題社會住宅，並整合多元公共服務機能，包含運動設施、市民活動中心、公設托嬰中心及早期療育中心等，同時規劃跨越石門大圳的空橋系統可能性，串聯周邊社區與開放廣場，打造兼具居住、運動、休閒與公共服務的複合式生活核心，總投資金額約50.8億元。

張善政進一步表示，目前該案整體模擬圖已完成，預計於今年底前完成PCM（專案營建管理）規劃，並於明年啟動實質工程施工。未來完工後，將不僅提供友善高齡與多元族群的居住空間，也可成為帶動周邊地區發展的重要節點。

張善政強調，市府不僅著眼於平鎮游泳池基地的更新，未來也將持續盤點並活化更多閒置或老舊公共空間，結合社會住宅與多元公共機能，回應市民實際需求，逐步形塑更具品質與韌性的城市樣貌，讓桃園持續向前邁進。

