原彰化郡役所官舍活化再利用 打造藝文展演空間

（中央社記者吳哲豪彰化縣2日電）彰化市南郭路公有房舍再利用工程今天開工，彰縣文化局指出，房舍原為日治時期的彰化郡役所官舍，未來將保留部分外牆、舊磚與舊瓦，入口處設城市玄關，成為藝文展演空間。

彰化縣文化局在彰化市南郭路，舉辦「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」開工典禮，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬等人與會。

王惠美致詞時說，南郭路一段100號原是日治時期的彰化郡役所官舍，後來又改為彰化縣議會主任秘書宿舍，在民國107年移交縣府列為公有宿舍管理，不過因建物老舊，不堪使用，縣府推動活化再利用，投入新台幣5000萬元辦理修復工程，預計在115年底完工。

廣告 廣告

彰縣文化局指出，建物面積為48坪，再利用工程規劃保留部分歷史外牆、舊磚、木頭與舊瓦，成為地景基底，結合現代材料，同時在入口處形塑象徵性的「城市玄關」。

文化局表示，建物因位在旭光路、南郭路交叉路口，地理位置極佳，具有高度再利用潛力，因此推動修繕再利用工程，將新舊結合的理念融入規劃設計，而在修繕完工後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣空間，房舍再生代表的不僅是硬體更新，更象徵彰化文化能量持續累積，提供更多親近藝術的平台。（編輯：謝雅竹）1141202