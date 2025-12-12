原想定居日本！「4原因」讓他難適應：還是台灣好

網紅「G老闆編哥」原本想定居日本，不過4處卻讓他難適應。示意圖／Pixabay

日本是不少台灣人旅遊首選地，包含YouTuber徐海莉、Joeman也紛紛在日本置產，網紅「G老闆編哥」卻有不同看法，表示雖然日本旅遊起來像天堂，不過「生活版的日本是另一回事」，其中「這4件事」更是讓人難以適應，直言台灣還是最適合生活的地方。

「G老闆編哥」在臉書發文指出，連續1、2年每個月都飛日本東京，心中萌生想在日本長住的想法，實際住了卻發現沒有想像中的美好。他也列出4大原因，分別是食物、花粉過敏、冬天乾燥，以及「融不進日本那個文化」。

日本生活難題1：食物偏鹹、多元性不足

G老闆編哥表示，日本食物普遍「偏鹹」，且醃漬物也偏多，讓他感到有些困擾，反觀台灣餐點變化較多，導致他在日本待超過1個禮拜後，就會開始懷念鹹酥雞、滷肉飯、黑白切、牛肉麵等台灣味，「懂的人懂，那種『想回家吃飯』的衝動」。

網紅G老闆編哥認為，日本食物偏鹹，且多元性不足，較不符合他的口味。示意圖／Freepik

日本生活難題2：花粉季使人過敏

每逢花粉季更是讓人頭痛，G老闆編哥表示，花粉季一來鼻子就會不舒服，甚至嚴重過敏，出門都必須戴好口罩，「旅遊時覺得還好，但如果長住我的鼻子會直接廢掉」。

日本花粉季容易讓人過敏。示意圖／Freepik

日本生活難題3：冬天乾冷「全身像被抽水」

接著，在季節感受上也有所不同，G老闆編哥表示台灣冬天偏濕冷，日本則是完全乾冷，導致皮膚、喉嚨、鼻子都會很乾，甚至還要自備伸縮的抓背神器止癢，而暖氣一開後，整個人更像是在烤箱裡悶著，「那種乾燥是住幾天就不太爽，可以預期如果長期住，感覺冬天身體一直再被抽水。」

日本冬天較為乾冷，與台灣非常不同。示意圖／Freepik

日本生活難題4：禮儀文化「缺少人味」

最後則是「日本文化差異」，G老闆編哥指出，日本相當注重禮節、流程，也較為客套，比如買個小東西，店員都會鞠躬、大招呼、說一長串的禮貌用語，離開時還會正式的告別，讓人感到拘謹、太規矩，「不像台灣隨性、自然、有人味」。

他也說，大家有如一起演戲，導致若自己不配合，就顯得格格不入，「有些文化不是好不好，而是合不合。」

日本文化注重禮節，也較拘謹，與台灣好客文化有所不同。示意圖／Freepik

G老闆編哥也感嘆，真實體驗過後才發現，日本市旅遊天堂，但生活上卻是另一回事，「不管，中國、美國，日本，人生最適合待的的地方，其實就是台灣。」



