原想退休後每天釣魚！ 他發現月退1萬9瞬間夢醒：連20元豆漿也記帳
不少人都嚮往退休後過著自由自在的生活，但現實往往未必能如願。有網友發文表示父親62歲退休時，原本夢想每天釣魚，卻在發現勞退僅1萬九後瞬間夢醒，引發兩派網友論戰。
一名網友在臉書發文，表示自己的父親從年輕到老都很努力，到工地、工廠，協助頂樓加蓋、搬鐵條、揹砂袋，從不怕辛苦，將自己的青春和精力投入在台灣各項基礎建設中。辛勤一生的父親原本很期待退休，常說「等我退休，我要天天去釣魚」，但真正62歲退休那年，收到勞保局寄來的通知後，才知道每月可領到的月退金只有19,800元，無奈嘆「這樣要怎麼活？」
▼原PO父親原本很期待退休後能過著每天釣魚的悠閒生活，卻在得知勞退的月退金只有19,800元時被現實打醒。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
此後，父親開始仔細記帳，細到「豆漿 20、饅頭 12、公車 15、便當 90」等都一一記下，還戒了以往最愛喝的啤酒，故作輕鬆地笑說「喝不起」。為了增加收入，也開始到市場低聲下氣的推銷商品。原PO本想安慰父親卻不知該怎麼說，因為自己也不確定年老時是否能過得比較好。並提到，勞保局統計顯示勞工退休平均月領約1萬9，其他媒體也揭露有17萬人月領不到1萬，最多人領的月退金額落在1萬到2萬之間，超過4萬者僅8千多人。最後感嘆自己以前一直以為「退休代表自由」，現在才發現，在台灣，「退休其實比較像是另一種求生」。
▼原PO提到，勞保局統計勞工退休平均月領約1萬9，以目前的物價水準來看，要更加精打細算過日子。（示意圖／取自pixabay）
此貼文發出後引起許多網友留言感嘆：「人生到了60歲待退以後，只是另一個謀職開始，除了退休金高及年輕時有理財投資等」、「全台勞工的悲哀！我勞保年資39年3個月，60歲提早領也才2萬6百多，怎麼生活？所以提早5年領，工作繼續做，做到不能動為止」、「現今退休只是名詞不是動詞，我勞退1萬2，只能做到老做到不能動，通貨膨脹物價高漲，未來，不敢想」、「真的會怕，如果沒有自己的房子，那更完蛋」，但也有網友認為，年輕時就要開始做理財規劃，不能全靠勞保月退金：「退休金要靠自己存錢理財，勞保只是讓你不會餓死，以及基本的醫療而已」、「只能說...打拼要趁年輕，有賺錢的話要嘛存起來買房，或是是拿去買大盤ETF」、「年輕會賺錢時，要理財」、「退休本來就不能只靠勞保，自己也要有退休規劃啊，不然如果全部都可以靠勞退，誰還要認真工作存錢理財」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
每月花不到1萬薪水都給妻！ 他節省40年想退休 見到存摺心涼了
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮⋯台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。聯合新聞網 ・ 1 天前
最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」
全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌頭牌看似光鮮，其實背後隱藏工作壓力與生活束縛。本文探討如何在職場掌握自由、提升心理健康，避免被短暫光環束縛，打造屬於自己的高段位生活。職場的真相：頭牌不等於自由在職場生存法則中，有一句話值得每個年輕人深思：「公司就像青樓，要做的是盡快贖身，而不是爭做頭牌。」許多年輕人渴望衝上「頭牌」位置，台前光鮮、座上賓多、獎金滿滿，看似人生巔峰。然而現實往往相反——頭牌意味着更多應酬、更多業績壓力、更多犧牲，甚至失去生活自主權，對心理健康和生活品質造成長期影響。頭牌背後的枷鎖職場光環背後常隱藏壓力和束縛。真正的高段位玩法，不是爭取頭牌，而是掌握選擇權：決定自己做什麼、何時退場，才能擁有真正的自由和生活掌控感。自由與自主，是心理健康的重要基礎，也讓職場表現更持久穩定。自由才是職場最高段位在職場高段位的生存心法中，自由是最終獎勵：工資是「賣笑銀」——以時間與精力換取收入。資歷是「資本」——累積經驗與影響力，創造更多選擇。真正的高手，不是誰的頭牌，而是能自主決定工作內容、時間與生活節奏的人。爭來的頭牌只是束縛，贖身換來的才是人生的下一章，提升心理健康與工作滿意度。年KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 12 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 22 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 20 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前