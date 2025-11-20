原想退休後每天釣魚！ 他發現月退1萬9瞬間夢醒：連20元豆漿也記帳





不少人都嚮往退休後過著自由自在的生活，但現實往往未必能如願。有網友發文表示父親62歲退休時，原本夢想每天釣魚，卻在發現勞退僅1萬九後瞬間夢醒，引發兩派網友論戰。

一名網友在臉書發文，表示自己的父親從年輕到老都很努力，到工地、工廠，協助頂樓加蓋、搬鐵條、揹砂袋，從不怕辛苦，將自己的青春和精力投入在台灣各項基礎建設中。辛勤一生的父親原本很期待退休，常說「等我退休，我要天天去釣魚」，但真正62歲退休那年，收到勞保局寄來的通知後，才知道每月可領到的月退金只有19,800元，無奈嘆「這樣要怎麼活？」

此後，父親開始仔細記帳，細到「豆漿 20、饅頭 12、公車 15、便當 90」等都一一記下，還戒了以往最愛喝的啤酒，故作輕鬆地笑說「喝不起」。為了增加收入，也開始到市場低聲下氣的推銷商品。原PO本想安慰父親卻不知該怎麼說，因為自己也不確定年老時是否能過得比較好。並提到，勞保局統計顯示勞工退休平均月領約1萬9，其他媒體也揭露有17萬人月領不到1萬，最多人領的月退金額落在1萬到2萬之間，超過4萬者僅8千多人。最後感嘆自己以前一直以為「退休代表自由」，現在才發現，在台灣，「退休其實比較像是另一種求生」。

此貼文發出後引起許多網友留言感嘆：「人生到了60歲待退以後，只是另一個謀職開始，除了退休金高及年輕時有理財投資等」、「全台勞工的悲哀！我勞保年資39年3個月，60歲提早領也才2萬6百多，怎麼生活？所以提早5年領，工作繼續做，做到不能動為止」、「現今退休只是名詞不是動詞，我勞退1萬2，只能做到老做到不能動，通貨膨脹物價高漲，未來，不敢想」、「真的會怕，如果沒有自己的房子，那更完蛋」，但也有網友認為，年輕時就要開始做理財規劃，不能全靠勞保月退金：「退休金要靠自己存錢理財，勞保只是讓你不會餓死，以及基本的醫療而已」、「只能說...打拼要趁年輕，有賺錢的話要嘛存起來買房，或是是拿去買大盤ETF」、「年輕會賺錢時，要理財」、「退休本來就不能只靠勞保，自己也要有退休規劃啊，不然如果全部都可以靠勞退，誰還要認真工作存錢理財」。

