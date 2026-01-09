原批炫富 台南改口營養午餐免費

繼台中、高雄跟進北市國中小學生營養午餐免費之後，雲林縣、新竹市及原本批台北「炫富」的台南市也宣布比照。圖為雲林小學生享用營養午餐。（記者陳正芬攝）

記者林雪娟、陳正芬、湯朝村、曾芳蘭、蔡琇惠∕綜合報導

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，繼台中、高雄跟進後，雲林縣、新竹市以及原本批台北「炫富」的台南市也宣布比照，不過，六都中的新北市和嘉義市仍暫不跟進。

台南市長黃偉哲先前批「北炫富南痛苦」，未料，九日急轉彎，宣布也實施營養午餐全面免費，每年預估增加十六億元經費，全市約十四點二萬名學生受惠。

雲林縣長張麗善表示，營養午餐理應是中央推動全國一致性政策，但為雲林人尊嚴且立委張嘉郡允諾爭取落實新版財劃法下，縣府咬緊牙根甚至不惜舉債籌措經費推動全縣公立國中小學營養午餐免費。以每餐五十元計，加上廚工薪資補助，縣府將另行籌編約五億六三三七萬餘元，照顧全縣五萬一七八位國中小教職員工生。

新竹市長高虹安表示，將跟進推動「全額補助學生營養午餐」政策，每年超過六點一億經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標，且除餐費補助外，竹市也同步推動「午餐廚房升級二點０」計畫，每年投入超過一千萬元逐年升級十九座中央廚房設備，確保全額補助能實質反映在學生用餐體驗上。

六都唯一未跟進的新北市長侯友宜表示，新北市一年編列十三億元針對弱勢家庭學生免費營養午餐已實施多年，若全面免費預估要編列四十六億元，等於要吃掉一年的特教經費，等於占了教育業務費的四分之一，會排擠其他教育經費，因而再次呼籲中央能統一規劃，新北也會做好配套措施再向外界報告。

暫不跟進的嘉義市，由教育處長郭添財出面說明表示，嘉義市是全台最早達成中小學全面「自辦營養午餐廚房」的縣市，更是目前唯一設有「食育組組長」的縣市，透過制度化補助，讓國中小學家長僅需負擔三十八元，就能讓學童享用實際成本六十二、六十七元高品質午餐。