原文會駐村藝術家發起「補龍計畫」 邀全民共創找回桃園記憶

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Ali Istanda胡家瑜（右）引導文健站長者，將埤塘生活經驗轉化為創作，並發展為「補龍計畫」的版畫素材。（圖／原文會提供）

一片片消失的埤塘、一段段被遺忘的故事，能否透過創作重新被看見？財團法人原住民族文化事業基金會以2027年即將進駐桃園青埔為起點，發起「Open, and next 藝想實驗場」計畫，邀請3位原住民青年藝術家進駐「KIRI國際原住民族文創園區」，以版畫、行為藝術、複合媒材創作，重新翻動地方記憶，除了開放工作室，7、8月更推出10場免費「參與式工作坊」，邀請民眾走入共同創作的現場，攜手探索桃園的故事。

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本次駐村藝術家為布農族Ali Istanda胡家瑜、賽德克族Siyat Moses阮原閩，以及賽夏族maya' a taboeh hayawan羅媛，他們將進駐KIRI園區內特色店家展開創作，分別是「桑奈驛站」、「從前從前工坊」與「大頭目的店」。6月至8月期間開放工作室，民眾可近距離觀察創作，並解鎖「KIRI探索基地」蒐集青埔在地感知記憶的任務。

知名網紅TY日前親訪策展人Piling Citey，用電繪畫出她的感動並表示：「原來每個人都在用盡全力一起用藝術，把這片土地上最動人的故事，重新經過創作轉化呈現出來。」民眾可透過網路預約，與藝術家攜手進行地方主題創作，讓藝術不只是被觀看，更成為親身體驗的歷程。

Ali Istanda胡家瑜觀察到，隨著都市開發，桃園的埤塘正逐漸消失，從高空俯瞰，如同巨龍失去一塊塊的埤塘鱗片，因此她發起「《補龍計畫：鱗片噴發中》工作坊，邀請民眾透過拓印、版畫與水墨創作，補齊流失的埤塘生活記憶。她計畫創作一件結合版畫與傳統糊紙工藝的燈籠裝置，將民眾創作轉化為具象的鱗片，縫合於燈籠上。胡家瑜表示，「當龍鱗匯聚於燈籠之上，便是這塊土地最真實的集體敘事。」

Siyat Moses阮原閩則採集埤塘落葉與廟宇香灰，製成手工抄造紙，把地方記憶化為可被觸摸的創作媒材。在《Rmdax記憶顯影：利樂包版畫工作坊》中，民眾將利用回收利樂包進行版畫創作，刻畫屬於自己的生活片段，部分作品也將融入藝術家的服裝創作之中。阮原閩指出，桃園青埔像是一座變動中的轉運站，「希望製作一種暫時性的回溯裝置，與在地居民交換記憶。」

面對青埔地景的快速變遷，maya' a taboeh hayawan羅媛策畫《ki:ki:im》荒地探索行動——身體訊息工作坊，以「身體」為感知工具，引領參與者透過身體移動、停頓、錄像觀察，重新感受這片土地與自己的關係。「我希望鬆動身體的框架，引導大家找回對土地最直觀的感受！」期待藉由真實的身體經驗，開啟人們對環境的全新想像。

主辦單位表示，「每一次民眾參與，都是重現土地記憶的集體創作！」大眾與藝術家的共創作品，也將於9月在2026台灣設計展中展出，使駐村成果能持續被看見、被討論，轉化為地方文化的新養分。Pulima夏日藝術月即將於7月展開，系列活動豐富，除駐村創作與參與式工作坊外，亦規劃非典型表演劇場《talrabiyawan：可以想像的通道》及六天五夜沉浸式「兒少美感創作計畫」，更多資訊可至「Pulima藝想實驗場」或Pulima官方平台查詢。

「Open, and next 藝想實驗場」邀請3位原民藝術家駐村，多達10場工作坊免費報名中。（圖／原文會提供）

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