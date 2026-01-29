原料供應商武漢嘉必優陷國際品牌嬰幼兒奶粉召回風波

（德國之聲中文網）近幾周來，包括瑞士雀巢、法國達能在內的多家大型企業陸續召回疑遭蠟樣芽孢桿菌毒素（cereulide，又稱仙人掌桿菌毒素）污染的嬰兒配方奶粉。1月初，雀巢宣布，因供應商提供的某一種原料可能存在質量瑕疵，在德國、奧地利、丹麥、意大利、瑞典等歐洲國家預防性召回一批嬰兒配方奶粉。隨後，法國乳制品企業拉克塔利斯公司（Lactalis）發布信息，稱在包括中國在內的18個國家和地區召回多個批次的Picot品牌嬰幼兒配方奶粉，原因是相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素。近日，法國食品和飲料集團達能（Danone）也宣布在愛爾蘭、法國、英國、以色列等多個國家召回部分批次的嬰幼兒配方奶粉，原因也是相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌毒素。

奧地利消費者組織Foodwatch在1月7日的聲明中表示，此次雀巢召回的產品涉及約60個國家和十多家雀巢工廠，產品種類高達800多種。Foodwatch指責雀巢和相關部門拖延了數周才向公眾全面通報情況，這種做法不透明、危險且不負責任，並要求徹底查明情況。

目前，約60個國家召回可能受污染的嬰兒配方奶粉的事件在法國已進入法律程序。八個家庭和Foodwatch一起向法院提起訴訟，指責生產商和政府行動遲緩，要求進行法律調查。

歐洲食品安全局（EFSA）宣布，歐盟委員會已要求其制定兒童產品中蠟樣芽孢桿菌毒素的標准。EFSA將於2月2日發布意見。

源頭指向嘉必優生物技術公司

蠟樣芽孢桿菌毒素是一種可引起腹瀉和嘔吐的耐熱毒素。此波召回嬰幼兒配方奶粉事件中涉及的公司大多沒有透露蠟樣芽孢桿菌毒素污染的源頭，但法國公司諾帝柏歐（Nutribio）告訴法新社，其召回是“根據嘉必優生物技術公司（Cabio Biotech）的警報，該公司是ω-6多不飽和脂肪酸——花生四烯酸（ARA）原料的國際供應商”。

愛爾蘭食品安全局先前表示，達能召回部分批次嬰幼兒配方奶粉的原因是在名為花生四烯酸油（arachidonicacidoil，簡稱ARA）的原料中檢測到蠟樣芽孢桿菌毒素。該原料產自中國。涉事產品在愛爾蘭生產，並出口至多個歐盟國家、英國等國。

法國農業部也表示，由雀巢和拉克塔利斯實施的召回行動，確實都與同一家位於中國的原料供應商有關。

1月23日，法國衛生部宣布已接到第二起嬰兒死亡報告。兩名死亡的嬰兒都曾飲用過已被召回的配方奶粉，但目前未有證據顯示嬰兒的死亡與設施產品之間存在因果關系。

本周一（1月26日），一家法國兒童權益倡導組織在一份法庭文件中點名了嘉必優生物技術公司。總部位於沙特爾的兒童健康協會向巴黎一家法院提交了一份緊急禁令申請，要求政府責令各公司在24小時內召回所有含有嘉必優生物技術公司生產的花生四烯酸油（ARA）的配方奶粉。

花生四烯酸油的全球及中國龍頭企業

嘉必優生物技術公司位於武漢，成立於2004年，2019年登陸科創板，是中國最大的花生四烯酸油供應商。花生四烯酸油有助於嬰兒大腦和神經系統的發育，屬於人體生長和發育所必需的脂肪酸之一。嘉必優生物技術公司生產的花生四烯酸油（ARA）在中國國內市場的佔有率高達到50%以上，其客戶除雀巢、達能等國際乳品巨頭外，還包括蒙牛、君樂寶和伊利等中國主要乳業企業。

除了花生四烯酸油外，嘉必優生物技術公司的其他主要產品還包括二十二碳六烯酸（DHA）、唾液酸和維生素A前體β-胡蘿卜素。β-胡蘿卜素(BC)及N-乙酰神經氨酸。

股市已做出反應

法新社報道稱，嘉必優生物技術公司尚未公開回應有關其花生四烯酸油（ARA）受污染的指控。此前據21世紀經濟報道，嘉必優方面回應稱，“正聯系相關的檢測機構，包括監管部門來做產品檢測，現在尚未出結果，所以暫時並未公告。”

繼雀巢公司1月初召回產品後，嘉必優生物技術公司在中國的股價已暴跌。自1月7日以來，該公司股價已下跌超過21%。1月12日，上海證券交易所向嘉必優發函，要求其盡快回應外界關切，並履行信息披露義務。

中國官方目前僅對雀巢召回奶粉事件做出回應。1月8日晚，中國市場監管總局官方公眾號發文稱，針對雀巢公司在歐洲部分國家預防性召回特定批次嬰幼兒配方乳粉產品一事，國務院食安辦、市場監管總局對此高度重視，第一時間督促雀巢（中國）有限公司召回在中國境內銷售的相關批次產品，切實維護消費者合法權益。

中國近幾十年來最大的食品醜聞之一就與受污染的嬰兒配方奶粉有關。2008年，摻入了化學物質三聚氰胺的毒奶粉導致數十萬嬰兒患病，並造成至少6人死亡。該事件重創中國制造商品的信譽，多國禁止了中國乳制品的進口。

