原料含蘇丹紅！ 歐萊德董事長哽咽宣布「兩款產品永久停產」

食藥署日前公布化粧品檢驗結果，其中歐萊德有兩款養髮液，驗出原料「蘇丹紅色素」。歐萊德（O’right）今（25）日召開記者會，創辦人、董事長葛望平指出，養髮液問題源自原料中含蘇丹紅，宣布受影響的兩款產品今日起全面停產，寧可承擔損失，也不願消費者再次疑慮。桃園市衛生局已查核確認所有受影響成品與半成品完整封存、逐瓶盤點，3306瓶外銷產品也已攔截封存，確保無消費者取得疑慮批次。

葛望平表示，公司希望以最坦白、最負責任的方式回應消費者。針對食藥署日前公布的疑慮批次原料產品，歐萊德已全部攔截，零流出市場；桃園市衛生局也兩度進入工廠查核，從批號到組合、每瓶產品逐一盤點，確認沒有任何疑慮產品流入消費者手中，外銷的3306瓶產品也已在中轉倉攔截召回。

廣告 廣告

為了消費者安心，歐萊德決定不分批次全面下架所有男用與女用養髮液產品。即便市面上的批次未使用到疑慮原料，公司仍採取預防性措施，所有產品不論批次、是否開封或已使用，都可以直接換貨。葛望平強調，「安全不是數字，而是信任。」

針對蘇丹紅事件，葛望平說，公司從未購買或使用過蘇丹紅，所有原料均來自國際天然原料供應商，並依循國家化妝品GMP與國際ISO 22716標準管理製造與安全檢驗，包括原料查驗、COA、SDS等程序。然而，仍遭供應商提供不實原料，讓他深感憤怒，也看見天然產業的漏洞。他痛批，「買青菜會驗農藥、重金屬，但沒有人想到買一把青菜還要去驗工業染料，因為他理論上不應該存在在天然的植物萃取原料之中。」

葛望平指出，化學合成色素每公斤成本約200至1000元，但受害業者們購買的天然原料每公斤高達3萬7千元至6萬元，是化學色素的200至300倍。他強調，沒有任何廠商會為了偷工減料而支付如此高價，此次問題源自原料供應商，而非購買或使用廠商，他也支持食藥署向上游追查、並進行國際通報。

針對受影響產品，葛望平宣布，兩款養髮液將永久停產。他表示，公司寧可承擔模具、研發與營業損失，也不願消費者再次疑慮。他強調，「安全與信任比什麼都重要。」

針對產業面，葛望平表示，歐萊德將推動天然化妝品產業改革，包括，提提高原料檢驗密度與項目，涵蓋理論上不應出現的物質；建立天然原料透明追溯制度；配合主管機關追查上游責任；推動天然產業共同標準，避免其他品牌成為受害者。

葛望平強調，台灣品牌應走在永續前端，天然化妝品產業也應提高標準。他向消費者保證，「依照國家與國際標準，我們沒有做錯，但在消費者對天然產品的期待前仍不夠完美。與其辯解，我們選擇承擔、改變，並帶頭將產業做到最好。」他承諾，這次事件將成為公司與政府推動產業升級的起點。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

化妝品原料含蘇丹4號！ 台南某生技業者下架5977支潤唇膏產品

歐萊德、古寶無患子都上榜！首波18項驗出「蘇丹紅」化妝品曝

化妝品驗出致癌蘇丹紅！ 衛福部：第二批檢結果「這時間」出爐