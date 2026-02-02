原料漲需求回溫鋼市走出谷底 中鋼3月月盤開槍調漲

原料、碳費、國際鋼價同步上行，中鋼順勢拉價，鋼市回補庫存訊號浮現，下游接單氣氛轉暖。圖／翻攝中鋼

中鋼召開115年3月月盤盤價會議表示，全球經濟展現韌性，製造業需求端逐步回穩，有助啟動補庫存循環。聯準會持續朝降息週期邁進，美元走弱也有利國際大宗商品價格回升，中鋼將針對鋼品進行調漲。

從全球來看，美國經濟表現仍屬穩健，歐洲經濟緩步復甦，中國大陸則透過大規模「以舊換新」政策刺激內需。國際貨幣基金（IMF）也已將今年全球經濟成長率預測，由3.1%上修至3.3%。台灣方面，民間消費動能穩定回升，加上台美貿易談判結果優於預期，出口動能可望延續，整體內外經濟呈現溫和擴張態勢。

廣告 廣告

不過，鋼鐵生產成本仍持續墊高。近期鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元區間，冶金煤價格則突破每公噸250美元。美國熱軋鋼行情延續自去年第四季以來的漲勢，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）新制上路，也帶動當地鋼鐵行情回升。

中國大陸方面，去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善。寶武、鞍本等主要鋼廠已宣布3月份板材每噸調漲人民幣100元（約14美元）。亞洲鋼廠出口報價亦呈現穩步上揚，國際鋼市自谷底回升的態勢已趨明確。

整體而言，全球鋼市朝正向發展，終端需求逐步釋出，價量結構明顯改善，下游供應鏈也開始積極回補庫存。

中鋼表示，為順應國際行情走勢，並反映煉鋼成本上漲壓力，決定三月份月盤產品全面調漲，每公噸上調500元，同時依不同產業需求，搭配多元配套方案，持續強化用鋼產業接單競爭力，並與下游客戶一同把握需求復甦的市場機會。



回到原文

更多鏡報報導

台股一度急殺回測月線台股修正真兇曝光 月線保衛戰成台股能否止穩成關鍵

獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%

輝達效應改寫北市房價版圖 北士科會漲到哪？ 房產專家：漸往大安蛋黃區價格靠攏

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩