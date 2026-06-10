原料藏新莊高級社區⋯可製「48萬顆喪屍煙彈」市值曝！緝毒犬也出動

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記者鍾昀軒／新北報導

新北市刑大偵二隊破獲一起隱藏在新北市新莊區社區大樓內的「喪屍煙彈」分裝廠。（圖／翻攝畫面）

近期「依托咪酯」毒品氾濫，甚至頻頻出現毒駕案例，造成人心惶惶。為防制毒品危害道路交通安全，新北市警局依市長指示，配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，於專案3日內一共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人。此外，新北市刑大偵二隊另破獲一起隱藏在新北市新莊區某高級社區大樓內的「喪屍煙彈」分裝廠，除了將45歲的何姓男子逮捕外，還查獲黑市價值逾1億元的依托咪酯粉末，初估可製造約48萬顆喪屍煙彈，相當驚人。

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新北市刑大日前查獲多名犯嫌持有第二級毒品依托咪酯，經擴大追查後發現，毒品源頭均來自一名45歲的何姓男子。警方隨即向新北地院聲請搜索票，破獲藏匿於新北市新莊區一處社區大樓內的「喪屍煙彈」分裝廠。於本月1由霹靂小組強勢攻堅，當場逮到主嫌何姓男子。另4日再出動緝毒犬於地下停車場搜索其車輛，再搜出依托咪酯粉末330公克。據了解，何男看準社區大樓門禁嚴格，一共承租兩間房間，一間用來當作存放毒品的倉庫，於房間內進行毒品分裝；另一間則為自住使用。

現場查獲海洛因、安非他命、依托咪酯粉末及煙彈，其中依托咪酯粉末重達6.1公斤。（圖／翻攝畫面）

現場除查獲海洛因、安非他命、依托咪酯粉末及煙彈外，更搜出封膜機、點鈔機、研磨機及贓款48萬7,800元等證物。更驚人的是，依托咪酯粉末重達6.1公斤。若流入市面，初估可製造約48萬顆喪屍煙彈，黑市價值逾1億元，恐供數萬人吸食，影響社會安全甚鉅。全案詢後將何男依毒品危害防制條例移送法辦，經新北地院裁定羈押禁見；至於陳女則請回。

警方強調，毒品犯罪嚴重衝擊治安，未來將持續秉持「向上溯源、向下刨根」策略，以斷絕毒品供應鏈及瓦解販毒網為目標，全面掃蕩毒品犯罪，堅決守護市民的生活環境。

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