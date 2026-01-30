原料飆漲 不銹鋼2月盤價大漲每公噸漲7,000以上

受到印尼政府管制鎳礦出口,預估今年配額較去年大幅減少34%,導致鎳生鐵和倫敦鎳原料價格高漲,也推升不銹鋼廠原料成本,加上台美對等關稅降為15%,有助於下游產業出口接單,帶動不銹鋼需求,受此激勵,不銹鋼板捲大廠燁聯、唐榮及不銹鋼盤元大廠華新、燁興等陸續開出的2月份盤價大漲,其中304系列產品每公噸漲新台幣7,000~9,000元不等,為去年以來單月最大漲幅。

不銹鋼龍頭燁聯表示,國際貨幣基金(IMF)近日將 2026 年全球經濟成長率上修至3.3%，顯示全球景氣在AI產業的帶動下，經濟復甦力道逐步增強。同時在美國聯準會進入降息循環以及中國人民銀行持續採取寬鬆貨幣政策的影響下，國際資金流動性提高，有助於提振投資信心與消費動能，並帶動原物料商品價格全面走揚。

燁聯指出,美國對各國的關稅政策趨於穩定，台灣最新適用之對等關稅為15%且不疊加MFN，讓台灣下游產業與日本、韓國及歐盟等主要競爭國家回到相同競爭基準，有助於不銹鋼產業下游業者出口接單。同時，在中國政府持續對出口鋼品實施許可制度的影響下，近期轉單效應逐漸發酵。

加上,印尼政府2026年的鎳礦配額目標較2025年大幅減少約 34%，不銹鋼上游原料供給將更為緊縮。使得近期鎳生鐵及倫鎳價格大漲，其中一月鎳均價和前月相比，漲幅更達20%，國內鋼廠主要供應商的報價亦居高不下。考量原物料成本大幅上漲之因素以及跟進國際市場價格，燁聯決定2月份產品售價調漲,其中304 產品每公噸調漲新台幣7,500元；316L 附價每公噸調漲新台幣3,500元；430 產品每公噸調漲新台幣1,000元。

不銹鋼盤元大廠華新表示,近期鎳、鉬、銅等主要原料價格持續走強，帶動全球不銹鋼市場行情持續上揚。且隨台美15%對等關稅協議初步底定，下游用鋼產業外銷接單可望回溫，進一步推升不銹鋼用料需求。經綜合考量上述因素，該公司決定,2026年2月盤元產品牌價適度調漲,其中300系產品每公噸調漲新台幣元7,000元；含銅鋼種每公噸調漲新台幣9,000元；316產品每公噸調漲新台幣1萬1,000元；其他鋼種依合金比例適度調整, 其中200系產品每公噸調漲新台幣2,000元；400系產品調漲新台幣1,000元。

另一家不銹鋼板材大廠唐榮也表示,該公司115年2月各項產品牌價亦適度調漲,其中304產品每公噸調漲7,000元，316L附價每公噸調漲3,500元。此外,不銹鋼盤元大廠燁興也可望跟著調漲相關產品價格。

受燁聯、唐榮調漲價格影響,下游鋼廠包括允強、運錩等可望順勢調漲價格,增添第一季營運動能轉強。

