原有第3波攻擊？張文爆聖誕節另訂中山區旅館 警方：未付款遭取消

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

27歲嫌犯張文12月19日傍晚在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店一帶丟擲煙霧彈、隨機砍殺民眾，最終墜樓身亡，事件造成4死11傷。警方調查發現，張文生前還預訂了中山區另一家旅館，打算在聖誕節期間入住，不過因未付款，訂單遭取消。

警方清查發現，張文確實有另訂一間房間，但因沒有完成付款，訂單遭取消。（圖／翻攝畫面）

外傳張文除了12月17日至20日入住誠品南西店附近一間旅館外，還預訂了中山區另一家旅館，入住時間為12月25日至27日。根據《自由時報》報導，警方清查發現，張文確實有另訂一間房間，但因沒有完成付款，訂單遭取消。警方調查張文的雲端內容與瀏覽紀錄，發現張文的「作案計畫書」，但計畫書上並沒有明確犯案時間點，且地點只有提到台北車站與中山商圈。

廣告 廣告

警方推測，張文將作案地點定在中山商圈後，大量搜尋適合作為據點的旅館。起初可能先選定這間，下訂12月25至27日入住，後來發現誠品南西店附近的另一間旅館更適合，因此前一筆訂單未付款，改訂誠品南西店附近的那間。

值得注意的是，這間未訂到的旅館是2018年「香港情侶箱屍命案」的案發地點。香港情侶陳同佳與懷有身孕的潘曉穎來台旅遊，入住這間位於中山捷運站附近的旅館，陳男殺害潘女，並將她的屍體裝進行李箱，搭乘捷運到竹圍站附近棄屍，此案也成為香港「反送中運動」的導火線。

更多FTNN新聞網報導

張文錢從哪來？無業靠母「近3年匯82萬」 金援全變成犯案武器

北捷稱監視器未故障「只是7台無法回溯」 前員警痛批：根本在講幹話

自封「張文案主腦」！高雄男放話跨年炸機場 凌晨遭裁定羈押

