原本它也參一腳 派拉蒙：騰訊因「國安審查」疑慮退出收購融資

串流巨頭Netflix（網飛）5日宣布收購華納兄弟探索（WBD）旗下影視及串流事業部，不料交易案殺出程咬金，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）集團8日宣布發動併購。而根據最新文件，中國社群巨頭騰訊控股（Tencent Holdings）原本也在競購團隊之列，如今因擔心美國政府「國安審查」已退出。

美聯社報導，根據派拉蒙近日向美國證券交管理委員會（SEC）提交的更新文件，騰訊已退出華納競購團隊，理由是擔心引發美國政府的國安審查。

在這份標示為12月8日提交的修訂版併購申報中，派拉蒙天空之舞指出，騰訊原本承諾提供10億美元（約312億元台幣）融資，但由於其資金來源屬「非美國股權融資來源」，可能導致收購案遭「美國外來投資審查委員會」（CFIUS）審查，因此決定放棄融資承諾，儘管獲得CFIUS或聯邦通訊委員會（FCC）的批准，並非此次競購的必要條件。

派拉蒙在提交的更新文件中同時顯示，沙烏地阿拉伯、阿布達比和卡達等3國的外國主權基金，為派拉蒙的收購案提供240億美元資金，並且已同意放棄參與管理華納兄弟的權利，以避免受到額外的審查。

派拉蒙天空之舞8日宣布以每股30美元全現金收購WBD，而且不同於Netflix只買下影視與串流部門，派拉蒙的「惡意收購」（hostile takeover）要買下整個WBD，涵蓋有線電視新聞網（CNN）、特納電視網（TNT）等傳統有線電視事業，與Netflix正面交鋒。

涉及外國企業的大型交易案，有時會面臨CFIUS的國安審查。CFIUS是美國聯邦政府的跨部會委員會，由美國財政部長擔任主席，負責評估外資併購案是否構成國家安全風險，並有權要求企業調整股權結構，甚至要求其完全撤出美國市場。

近年來，無論是前朝拜登政府現任或川普政府，隨著外資相關的國安疑慮日益增加，財政部一直尋求擴張相關領域的權力。

騰訊被美國國防部列入所謂與中國軍方有關的數十家中國公司之一，騰訊否認相關指控。

總部位於中國深圳、在香港上市的騰訊，市值超過7000億美元。騰訊事業涵蓋通訊軟體、遊戲事業等，包括微信、手遊「英雄聯盟」開發商「拳頭遊戲」（Riot Games）。騰訊與多家大型美國娛樂品牌有往來，和美國國家籃球協會（NBA）亦簽有串流轉播協議。

騰訊方面尚未就交易案一事立即作出回應。

