原本就無意會晤中國官員！專家曝日本代表團赴 G20 根本未帶中文口譯

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，發動各項抵制行動。本月22至23日在南非召開20國集團領袖峰會（G20），高市早苗與中國國務院總理李強沒有任何交流。有專家今（24）日指出，高市早苗此行本來就沒打算與中國官員會面，甚至日本代表團連中文翻譯都沒帶。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

面對高市發言，中國接連幾天採取多項反制措施，除了要求公民暫停前往日本旅遊外，還限制日本水產品進口。除此之外，中國外交部發言人毛寧也表示，20國集團峰會上，中方沒有打算安排國務院總理李強與高市早苗進行雙邊會晤。

針對中日兩國在G20上沒有交流一事，佳能國際戰略研究所高級研究員、中國事務專家峯村健司在富士電視台晨間節目《サン！シャイン》受訪時指出，這次日方本來也不太想見面，因為連中文口譯都沒有帶去，這樣雙方只能透過英文溝通，會非常耗時，只是在場邊稍微寒暄、打個招呼而已，光考量到這點，其實就沒有太大意義。

峯村健司分析，現在中國國內反日情緒高漲，所以兩國領導人會面也不會又太大意義；此外，雖然李強是中國政府第二號人物，但他與習近平之間仍存在非常巨大差距。日方認為，就算會面了，也難以達成什麼實質成果，所以做出了不會面的判斷。

