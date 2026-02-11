原本想拿去微波！買肯德基蛋撻「內餡有電池」 業者致歉：將加強操作檢視

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

一名網友在社群上爆料，自己在肯德基購買原味蛋撻，原先想微波加熱，但是發現內餡竟然有整顆電池，誇張事件引發熱議。對此，業者公開致歉，表示初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

一名網友在社群上爆料，自己在肯德基購買原味蛋撻，發現內餡竟然有整顆電池（圖／翻攝肯德基臉書）

該名網友在Theards上PO出裡蛋撻包著電池的照片寫下：「一開始要吃的時候已經冷了，本打算一整盒要拿去微波加熱，這下子真要微波下去，我還有家可回嗎⋯⋯」他表示，自己先拿了一顆並查看底部，沒想到竟發現有條黑黑的影子，還問家人是不是「黑糖麻吉口味」，家人則回他「愛吃不吃」。網友說，家人表示熱的比較好吃，本來要拿去微波，但由於自己很懶惰，所以直接吃了，沒想到意外發現電池救了全家，他想想都覺得後怕。

貼文一曝光，不少肯德基前員工留言表示，內場烤蛋撻時冷凍塔皮是完整包裝，再由員工親手將蛋液倒好、送入烤箱，全程使用器具都未出現電池，烤箱溫度高達200度以上，且須烤15分鐘，怎麼可能「電池還那麼完整？？？」認為有造假可能性。

但也有許多網友表示：「電池看起來包覆得很完整，不像是硬塞進去的樣子欸」、「看完整影片我感覺沒有造假，比對盒子裡還沒吃的有凹陷，明顯這顆有電池的蛋撻內餡比較飽滿」、「ㄟ不是耶！反向思考，有人會傻到用電池造假？！ 因為這爭議性太大了啊」。

對此，肯德基業者回應：「針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。」並即刻針對該門市進行全面作業流程檢視，同時加強操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。

