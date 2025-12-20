原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。

警方調查，張文是從今年中旬開始計畫，並於他撰寫的犯罪計畫書中提及，自己預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，張文打算先在台北車站丟擲汽油彈縱火，接著朝著四周丟擲煙霧彈，再趁著混亂時隨機砍殺路人，然後再轉往南京西路百貨，同樣丟擲汽油彈及煙霧彈後，再一路殺進百貨公司，但當時他還沒有選定哪一家店。

不過，昨天張文實際操作時，與原計畫產生些許落差，當時他拖著的行李箱，原本裝滿煤油彈，欲前往台北車站M7入口縱火，沒想到卻遇上余男出面制止，導致整個行李箱開始燃燒，他沒辦法取出煤油彈，只好匆匆離開現場，也無暇分心攻擊路人。

張文沿著中山地下街行走，一路來到捷運中山站，他先前往下榻的旅館補充裝備，由於台北車站的失誤，讓他果斷放棄攜帶汽油彈，僅穿上護膝等裝備，並在戰術背心上插了2把短刀，他隨即帶著煙霧彈及2把長刀出門。

張文在路中央丟擲煙霧彈，試圖製造交通混亂後，隨即衝向之前場勘選定的誠品南西店，先在騎樓隨機砍傷4名路人，接著衝進百貨公司行兇，但警員在民眾指引下，迅速確定歹徒逃逸方向，張文眼見追兵在後，再度放棄在每層樓行兇的念頭，選擇直接衝上4樓，與警方拉開一定距離後，張文才在4樓砍傷另外4名顧客，最後來到頂樓，他脫下全身裝備後墜樓身亡，顯然他已打定主意，絕對不要被逮捕受審。

張文原本就打算在捷運中山站隨機砍殺路人。（圖／翻攝自Threads @nic002699）

