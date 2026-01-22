原本想炸總統府！激進男持瓦斯桶闖三立點火 檢依恐嚇公眾罪起訴

陳姓男子持瓦斯桶揚言點火，士檢偵結起訴。資料照

台北市內湖區陳姓男子（45歲）去年10月為表達政治訴求，駕駛載有瓦斯桶、煙火及抗議布條的小客車，前往三立電視台辦公大樓前抗議，甚至現場刺破瓦斯封膜並點燃煙火與警對峙。士林地檢署偵查終結，認其行為已威脅公共安全，全案偵結依恐嚇公眾及預備放火罪嫌提起公訴。

現場刺破瓦斯封膜 恫稱：「本來要炸總統府」

根據檢方起訴書指出，被告陳男去年10月29日下午2時許，駕車前往位於內湖區舊宗路的三立電視台。陳男抵達後，先是向現場保全人員要求見電視台董事長，隨後竟拿出預先購買的瓦斯桶，並當眾刺破瓦斯桶轉蓋封膜，大聲恫稱：「本來要炸總統府可不可以」等激進言論。

更令人捏把冷汗的是，陳男隨即在電視台前方廣場的附連建築物旁，取出打火機點燃煙火，並將煙火插立在瓦斯桶及抗議布條附近。由於後方緊鄰辦公大樓、草皮及裝有汽油之車輛，現場氣氛一度極度緊張，引起工作人員及路過民眾極大恐慌。

警及時壓制 檢認「預備放火」事證明確

轄區內湖分局獲報後迅速出動，在對峙約10分鐘後，於當日下午2點39分許上前將陳男強力壓制，並立即熄滅煙火，現場查扣已拆封瓦斯桶、打火機及煙火等危險證物，所幸未造成人員傷亡或火災。

檢方偵辦時，陳男坦承因政治訴求而購買瓦斯桶並點燃煙火。檢察官審酌現場監視器、員警密錄器畫面，認為陳男所在位置緊鄰現有人員辦公之建築物，其行為極具危險性，已構成刑法第151條「恐嚇公眾罪」及第173條第4項、第1項之「預備放火罪」。

士林地檢署認為，被告以一行為觸犯兩項罪名，屬於想像競合犯，建請法院從一重的恐嚇公眾罪處斷，並依法沒收其所有之瓦斯桶與打火機。



