原本想買200元刮刮樂！新竹姐妹花「加碼」刮中2千萬 彩券行曝秘辛

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

新竹縣湖口彩券行刮出2000萬大獎。（圖／記者張浩譯攝影）

財神爺上門！台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，第2個2000萬大獎在新竹縣湖口刮出，由一對姐妹花幸運獲得。店家表示，這對姐妹本來想買的不是「2000萬超級紅包」，在她的推薦下轉念購入，摸了一下店內的彌勒佛肚子後選了15號，真的中了大獎。

刮出2000萬大獎的彩券行，整個下午上門的人潮不斷，老闆娘說，這對中獎的姐妹是在現場開刮，原本要買一兩百塊的刮刮樂，自己介紹她們買2000元春節限量的刮刮樂，「兩姐妹想一想就選15號，結果一刮就說好像中兩百萬，我就說這個沒有兩百萬的獎，是兩千萬。」

第2個2000萬獎落新竹縣湖口。（圖／記者張浩譯攝影）

好運來真的擋都擋不住，除了轉念加碼買了2000元的刮刮樂，店家也透露，姊姊想起自己已經在職場努力打拚了15年，決定以此為靈感，指名挑選尾數15號的「2000萬超級紅包」，姐妹還先摸了摸店內彌勒佛的大肚子，各種機緣下，讓姊妹刮中大獎，瞬間晉升千萬富翁。

彩券行業者表示姐妹倆本來想買兩百的刮刮樂。（圖／記者張浩譯攝影）

除了刮刮樂傳出喜訊，今晚多項電腦型彩券也都有加碼驚喜，值得彩迷關注：

威力彩：目前已連槓30期，今晚預估銷售金額達6至6.5億元，頭獎彩金上看 13.5億元。若由一注獨得，將創下第五屆以來第三高的單注獎金紀錄。

大樂透：春節加碼持續發力，今晚將加開480組100萬元「春節大紅包」及 800組10萬元「春節小紅包」。

今彩539：頭獎獎金同樣加碼，調升至1000萬元。

