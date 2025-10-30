原本明天要開賣！ 華固新店建案樣品屋大火 接待中心燒沒了





新北市新店區啟文路上的「華固譽誠」樣品屋，今（30日）上午發生火警，消防局緊急出動34車前往搶救，所幸火勢即時撲滅，未造成人員傷亡，但整棟2層建築幾乎全毀，由於建案原訂明日開賣，突發事故引人矚目，對此華固總經理洪嘉昇也火速做出回應。

「華固譽誠」位於啟文路與央北二路口，規劃地上23層、地下5層建築，總住戶達346戶，這是華固建設首度插旗新店央北重劃區建案，並與譽誠興業簽訂合建契約，地主分取56%、華固分取44%，總投資金額約39.52億元，地點在央北重劃區的核心地帶，距離捷運十四張站僅700公尺，堪稱當地指標建案，原本預計2026年第四季推案，但因時程提前原定明（31日）就要開案，不料樣品屋卻在今天傳出火警。

據了解，30日上午11時許，「華固譽誠」的樣品屋突然冒出濃煙，火勢迅速延燒，工作人員第一時間撤出並通報警消，消防局出動34車74人前往搶救，並於中午12時許撲滅火勢，起火原因仍待釐清。

針對建案接待中心慘遭祝融，華固總經理洪嘉昇也做出回應，他對突發事故感到遺憾，但強調「建案將如期銷售」，由於接待中心使用大量木造搭建，火災發生後火勢迅速蔓延，樣品屋幾乎全毀已無法用於接待賞屋，如果預約客不介意的話，可轉向代銷公司總部進行數位看屋。

馨傳不動產智庫執行長何世昌也發表評論指稱，接待中心最容易發生的火災通常是電線走火，而外接待幾乎都是木造建築，一旦發生火警就不可收拾，回顧過往接待中心發生的火警，通常發生於銷售尾聲、或者完銷之後，「華固譽誠」則是他從業以來「首次看到開賣前燒掉接待中心的例子」。

不過他強調，接待中心燒到估計對華固的影響不大，主要是代銷損失最多，原本明天要開賣結果今天燒沒了，「只能在內心送上祝福，代銷辛苦了。」

（封面圖／東森新聞）

