原本獲利變賠錢 他氣到想刪App 網笑：信不信賣了就會漲





近期台股回檔，許多投資人從「賺錢」變「小虧」，心情也受到影響。有網友表示自己習慣「賺錢抱著、虧損就砍」，但這一波不但獲利全無還有虧損，坦言「想直接刪 App」。

該名網友是在論壇PTT上分享自己近期受股市波動影響的心情。表示自己習慣「賺錢抱著、虧損就砍」，但這波回檔，手中原本賺錢的股票變成沒賺、甚至小虧，坦言帳面綠油油引發自己情緒焦慮，甚至煩到想直接刪App再也不看帳面，只等哪天漲回時再看。也想知道其他網友是如何調適面對股市走跌：「你們都怎麼調適這種心情？」

廣告 廣告

▼原PO坦言，自己的心情因這波台股回檔受到影響，眼看原本賺錢的股票轉為虧損，煩到想直接刪掉App。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

近日遇到回檔，手中原本賺錢的股票變成沒賺、甚至小虧，引發情緒焦慮。他問股版大神們甚至考慮不看帳面，等它總有一天會漲回來。貼文引發大量回應，有人勸紀律操作、有人強調選股、有的網友則分享自身慘痛經驗。

此貼文吸引眾人留言討論，有些網友寬慰原PO，建議他嘗試用另外一個角度思考，可以調整投資策略：「帳面回到負，其實是市場在『幫你打折』 by gpt」、「跌就是市場在幫你打折」、「回檔都是加碼點，沒在砍的」、「記得賣飛很正常，永遠有下一檔」。

▼有網友寬慰原PO「跌就是市場在幫你打折」，但也有網友直言，若容易因為帳面虧損而影響心情，恐怕就不適合操作個股。（示意圖／取自pixabay）

但也有網友直言，原PO應趁此機會檢視自己的投資心態是否正確：「如果虧損會影響心情，不適合操作」、「不就沒那個能力，是要調適啥？」，有人認為這種狀況根源在心法，「不賣變賠才奇怪吧」，也有網友直言「漲不回來了」、「賣掉就會漲，你信不信」，還有人提醒原PO不能只是心煩，也要及時調整：「變虧損就砍，祈禱不是操作」、「移動停利，賺錢的不要抱到變賠錢」、「近幾年才玩股票的人都不知道怎麼停利」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



賠錢當作獲利回吐不認輸！他2天慘虧18％才驚醒：幸好被強制停倉

他買台積電、鴻海5檔股 賠了52萬很焦慮 內行勸：買ETF吧

台股漲多難下手 他問「腰斬股」勝率高？ 網勸退：回檔只會死更慘