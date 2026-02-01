原本要去迪化街！桃園一家四口改參加公益揮毫驚喜抽中75吋大電視

活動壓軸抽出最大獎75吋液晶電視，由住在青溪國中附近的陳姓一家人幸運獲得。圖：吳永平攝

《桃園電子報》與蓮華寺、中油桃園煉油廠於昨（31）日下午在桃園區三民運動公園，共同舉辦115馬年揮毫公益嘉年華「駿馬迎春揮毫納福」活動，現場湧入700多名民眾。除了捐贈5張發票即可換取名家現場書寫的春聯，活動壓軸抽出最大獎75吋液晶電視，由住在青溪國中附近的陳姓一家人幸運獲得，全家人直呼太意外。

桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲、蓮華寺董事長江衍顥、中油桃園煉油廠廠長張正毅及桃園電子報執行長諶志明共同揮毫。圖：吳詠平攝

​活動於下午1時30分正式開幕，副市長蘇俊賓、立委萬美玲、蓮華寺董事長江衍顥、中油桃園煉油廠廠長張正毅及桃園電子報執行長諶志明共同揮毫，寫下「桃園駿馬迎春」為活動揭幕。素有繪畫專長的蘇俊賓更現場執筆畫出一匹駿馬，以此祝福市民在即將到來的馬年能一飛衝天，如駿馬般奔馳。

桃園市副市長蘇俊賓抽出禮券幸運得主。圖：吳詠平攝

​蘇俊賓表示，《桃園電子報》長期對桃園市政提供監督與建議，是極具品質的媒體，此次串聯宗教團體與國營事業回饋社會，展現對公益的關注。蘇俊賓也預告，三民運動公園後方的南崁溪畔正是今年元宵桃園燈會的場地，邀請民眾屆時踴躍參與。

民眾熱情參與親子拓印活動。圖：吳詠平攝

​這場嘉年華獲得多位在地代議士支持，議員凌濤、陳美梅、黃家齊、于北辰、林政賢、黃瓊慧、李光達均贊助摸彩禮品。桃園果菜公司則提供400份蔬菜供民眾打卡領取，蓮華寺也提供民眾捐發票抽紅包福袋。活動除了最大獎電視，獎項還包含5千元禮券3名、2千元禮券3名、1千元禮券10名及5百元禮券30名，抽獎過程高潮迭起，參與民眾幾乎人人有獎。

​幸運抱走75吋電視的陳先生分享，因早晨下雨，才取消前往台北迪化街的計畫，太太從網路看到活動訊息後，帶著6歲雙胞胎兒女前來參加，完全沒想到會抱走大獎。另一位抽中5千元禮券的陳先生則住在青溪公園旁，他表示本意是來捐發票做公益，意外中獎感到非常幸運。

民眾幽默特別要求書法老師寫下「馬上閉嘴」4個字。圖：吳詠平攝

​趣味橫生的花絮也為現場增添不少笑聲。一位太太在換取春聯時，特別要求書法老師寫下「馬上閉嘴」4個字，面對記者詢問，她不好意思地笑稱這是要貼給老公看的，幽默舉動讓周圍民眾會心一笑，成為活動當中的趣味亮點。

