原本要嗨玩3P…男友突然反悔「47歲女暴怒揮拳」！閨蜜還原失控瞬間

一名女子因「三人行」破局後狂毆男友。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

美國佛羅里達州清水市（Clearwater）近日發生一起離譜的家暴事件，一名47歲的女子與男友原本邀請了一名女性友人來到家中進行多人性行為，卻因雙方臨時拒絕、導致「三人行」計畫破局後突然情緒失控，不斷揮拳毆打男友，最終在當晚遭到警方以家庭暴力罪名逮捕。

根據每日星報（Daily Star）報導，這起事件要回顧到16日凌晨1時15分左右，現年47歲的柯爾（Angel Lynn Curl）與交往2年的47歲男友，邀請另一名女性友人來到他們的公寓，3人原本打算進行「多人運動」，然而不知何故，男友與這名友人都雙雙拒絕。不料，柯爾遭拒後突然情緒失控，隨即多次左揮拳毆打坐在客廳沙發上男友的臉部。

警方午夜不久獲報後立即派員前往事發公寓，到場後未在現場發現任何武器，也沒有吸毒或精神疾病問題的跡象，但警方指出，涉案人有飲酒狀況。雖然柯爾在警訊時否認曾毆打男友，但一旁的女性友人目擊了整起攻擊過程，並在警方到場後證實柯爾男友的說法，警方最後以家庭暴力傷害罪嫌逮捕柯爾後移送法辦；柯爾當晚已交保獲釋，並被法官下令禁止她與受害者再有接觸。

報導還提及另一起類似案件，一名女子卡特（Heidi Kathleen Carter）透過交友軟體認識西布（Amanda Siebe）後，在2021年10月邀請對方來到家中，並與當時的男友艾維（Ivy）一同飲酒、吸毒，並發生多人性行為。不料，卡特的前男友漢蒙德（Carrey Hammond）突然闖入家中，看見3人進行性行為後勃然大怒，並以棒球棍攻擊艾維，最終導致卡特因謀殺、非法拘禁及協助強暴等罪名於去（2024）年被判65年徒刑。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



