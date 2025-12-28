原本要回歸...考慮8週 林書豪親曝最終退休原因

林書豪親曝最終退休原因。（圖／TVBS）

「林來瘋」再現！林書豪舉辦退役粉絲見面會，與777位支持者近距離交流，分享結束15年職籃生涯的心路歷程。林書豪透露，回台灣打球不僅找回籃球熱情，也實現與弟弟林書緯共同征戰的夢想，但最終仍因家庭因素決定退役。他表示未來將持續在運動產業發展，致力於幫助下一代球員成長。現場還有多位重量級嘉賓到場祝賀，見證這場意義非凡的活動！

退役籃球明星林書豪今日舉辦粉絲見面會，與777位支持者近距離交流，分享他結束15年職籃生涯的心路歷程。林書豪透露退休決定其實思考了3至4年，回台灣打球不僅找回對籃球的熱情，也實現了與弟弟林書緯共同征戰的目標。雖然曾一度決定復出，但最終考量家庭因素，不願錯過孩子成長而選擇退役。他表示未來將持續在運動產業發展，致力於幫助下一代球員。

林書豪在粉絲熱烈掌聲中登場，現場支持者紛紛舉起手機拍攝這位退休台裔NBA球星。他坦言來台灣打球並非為了冠軍，而是想與弟弟一起比賽，並在台灣球迷面前展現球技，從中感受到極大熱情。雖然退休決定已思考多年，但林書豪表示掙扎到最後一刻，甚至一度告訴隊友「我回來了」，但睡了兩小時後感覺心臟快跳出來，意識到不想因工作而錯過孩子成長。

見面會上，PLG副執行長陳建州現身送禮，並表示欣賞林書豪「一碼歸一碼」的態度，不會因為換了聯盟就把球丟在一邊。TPBL副秘書長王志群也同台出席，共同見證這場意義非凡的交流活動。

回顧林書豪輝煌的籃球生涯，2010年他成為台裔美籍NBA球員，最巔峰時刻是2012年2月14日，關鍵三分球幫助尼克隊逆轉勝，締造「Linsanity林來瘋」熱潮。此後他在NBA陸續效力火箭、湖人、黃蜂等隊伍。經歷CBA低潮後，林書豪加入台灣職籃PLG，2024年隨新北國王奪冠；2025年在TPBL聯盟不僅再次隨新北國王奪冠，更榮獲年度MVP。

林書豪強調，自己最驕傲的不是鏡頭前的表現，而是私底下的為人處事與訓練態度。隨著15年職籃生涯畫下句點，他計劃持續在運動產業發展，將自己的經驗傳承給下一代球員，幫助他們成長。

